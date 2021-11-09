https://ria.ru/20211109/magadan-1758214404.html

На Колыме не ожидают дефицита товаров из-за задержки грузов в Приморье

На Колыме не ожидают дефицита товаров из-за задержки грузов в Приморье - РИА Новости, 09.11.2021

На Колыме не ожидают дефицита товаров из-за задержки грузов в Приморье

Северный завоз идет по плану, дефицита товаров в Магаданской области из-за задержки грузов в Приморье нет и не будет, сообщили РИА Новости в правительстве... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:10

2021-11-09T13:10

2021-11-09T13:10

магаданская область

чукотка

россия

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МАГАДАН, 9 ноя – РИА Новости. Северный завоз идет по плану, дефицита товаров в Магаданской области из-за задержки грузов в Приморье нет и не будет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Тысячи контейнеров с грузами для Чукотки, Камчатки, Сахалинской и Магаданской областей застряли в портах Приморья на фоне увеличения транзита из Китая. Обеспечением отправки в регионы грузов первой необходимости занялась рабочая группа Минтранса, проверку проводит транспортная прокуратора России."Дефицита нет. Северный завоз у нас идет в течение всего года. Топливо завезено почти в полном объеме. Продукты также завозятся. Да, какие-то контейнеры ждут своей отправки, но грузы первой необходимости доходят своевременно", - рассказал собеседник агентства.В Магадане ждут доставки около 1,5 тысячи контейнеров с грузами разного назначения. Приходящие суда разгружают в ускоренном режиме, докеры Морского торгового порта Магадана работают в круглосуточном режиме, рассказал РИА Новости генеральный директор предприятия Андрей Горбов."Примерно 1,5 тысячи контейнеров задерживаются у нас. Но в порту в Приморье есть план. Он, на мой взгляд, вполне актуальный. Тот флот, который отвлечен сейчас на Чукотку, он скоро освободится, поскольку там летняя навигация заканчивается. Вступает зимняя. Этот весь флот будет направлен на магаданское, камчатское, сахалинское направления. И тем самым ажиотаж снимется", - рассказал Горбов.

https://ria.ru/20211011/epivakkorona-1753972029.html

магаданская область

чукотка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магаданская область, чукотка, россия