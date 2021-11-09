https://ria.ru/20211109/lavrov-1758219993.html

Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию

Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию - РИА Новости, 09.11.2021

Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию

Западу нужно прекратить саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T13:34

2021-11-09T13:34

2021-11-09T13:34

война в сирии

в мире

ватикан

сирия

совет безопасности оон

сергей лавров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758216539_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_bdb53a811885dd4954b590adec7555e5.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Западу нужно прекратить саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это (резолюция Совбеза ООН - ред.) касается необходимости для Запада прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Запад, к сожалению, собирает деньги только для того, чтобы держать этих беженцев в странах, куда они ушли в первые годы конфликта, прежде всего Ливан, Иорданию и Турцию, и не хотят ничего делать, чтобы восстановить элементарную инфраструктуру для возвращения беженцев", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.Лавров также призвал Запад отменить односторонние, незаконные санкции против Сирии в условиях пандемии.

https://ria.ru/20211103/siriya-1757654119.html

ватикан

сирия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ватикан, сирия, совет безопасности оон, сергей лавров, россия