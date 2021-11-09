https://ria.ru/20211109/lavrov-1758219993.html
Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию
Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию - РИА Новости, 09.11.2021
Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию
Западу нужно прекратить саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T13:34
2021-11-09T13:34
2021-11-09T13:34
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Западу нужно прекратить саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это (резолюция Совбеза ООН - ред.) касается необходимости для Запада прекратить саботировать требования о создании условий для возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику. Запад, к сожалению, собирает деньги только для того, чтобы держать этих беженцев в странах, куда они ушли в первые годы конфликта, прежде всего Ливан, Иорданию и Турцию, и не хотят ничего делать, чтобы восстановить элементарную инфраструктуру для возвращения беженцев", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с секретарем Ватикана по отношениям с государствами, архиепископом Полом Ричардом Галлахером.Лавров также призвал Запад отменить односторонние, незаконные санкции против Сирии в условиях пандемии.
https://ria.ru/20211103/siriya-1757654119.html
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в мире, ватикан, сирия, совет безопасности оон, сергей лавров, россия
Лавров призвал Запад не саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию
Лавров призвал Запад прекратить саботировать проблему возвращения беженцев в Сирию