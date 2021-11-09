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Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности
Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности - РИА Новости, 09.11.2021
Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности
Механизм консультаций РФ и США по киберпреступности запущен, стороны сходятся в том, что любые такие проявления недопустимы и с ними надо бороться, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:53
2021-11-09T12:58
в мире
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Механизм консультаций РФ и США по киберпреступности запущен, стороны сходятся в том, что любые такие проявления недопустимы и с ними надо бороться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, в продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм консультаций двусторонних с участием компетентных ведомств с двух сторон и по киберпреступности. И этот диалог продолжается. Разумеется, стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться", - сказал Песков.У РФ и США есть взаимные запросы в рамках противодействия киберпреступности, диалог предметен и развивается, отметил Песков.Отвечая на вопрос, были ли уже удовлетворены какие-то запросы одной или другой стороной, Песков ответил, что ему уже нечего добавить к сказанному, так как" эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости".
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в мире, сша, дмитрий песков, россия
12:53 09.11.2021 (обновлено: 12:58 09.11.2021)
 
Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности

Песков: механизм консультаций России и США по киберпреступности запущен

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Механизм консультаций РФ и США по киберпреступности запущен, стороны сходятся в том, что любые такие проявления недопустимы и с ними надо бороться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Действительно, в продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм консультаций двусторонних с участием компетентных ведомств с двух сторон и по киберпреступности. И этот диалог продолжается. Разумеется, стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться", - сказал Песков.
У РФ и США есть взаимные запросы в рамках противодействия киберпреступности, диалог предметен и развивается, отметил Песков.
Отвечая на вопрос, были ли уже удовлетворены какие-то запросы одной или другой стороной, Песков ответил, что ему уже нечего добавить к сказанному, так как" эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
12:51
Песков не стал комментировать обвинения россиянина в кибермошенничестве
 
В миреСШАДмитрий ПесковРоссия
 
 
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