https://ria.ru/20211109/kreml-1758208173.html

Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности

Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности - РИА Новости, 09.11.2021

Кремль сообщил о начале консультаций с США по киберпреступности

Механизм консультаций РФ и США по киберпреступности запущен, стороны сходятся в том, что любые такие проявления недопустимы и с ними надо бороться, сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:53

2021-11-09T12:53

2021-11-09T12:58

в мире

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Механизм консультаций РФ и США по киберпреступности запущен, стороны сходятся в том, что любые такие проявления недопустимы и с ними надо бороться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Действительно, в продолжение договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, был запущен механизм консультаций двусторонних с участием компетентных ведомств с двух сторон и по киберпреступности. И этот диалог продолжается. Разумеется, стороны сходятся в том, что любые проявления киберпреступности недопустимы и с ними нужно бороться", - сказал Песков.У РФ и США есть взаимные запросы в рамках противодействия киберпреступности, диалог предметен и развивается, отметил Песков.Отвечая на вопрос, были ли уже удовлетворены какие-то запросы одной или другой стороной, Песков ответил, что ему уже нечего добавить к сказанному, так как" эта сфера взаимодействия не может быть в публичной плоскости".

https://ria.ru/20211109/peskov-1758207622.html

сша

россия

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в мире, сша, дмитрий песков, россия