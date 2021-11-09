Предприниматели получили более 4 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил кредиты малому и среднему бизнесу в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Новый инструмент поддержки был запущен в сентябре 2021 года. Финансовая помощь оказана более чем 630 предпринимателям. В числе получателей финансирования свыше 85% организаций, относящихся к микро- и малым предприятиям, уточняется в сообщении.
"Продукт разработан в качестве ответа на запрос предпринимателей в доступе к быстрому финансированию, когда особенно важна скорость принятия решений. Настройка нового инструмента проходила в диалоге с бизнесом. Благодаря этому удалось сформировать привлекательные условия, в том числе обеспечить доступность финансирования для компаний из пострадавших отраслей", - отметил председатель наблюдательного совета МСП Банка, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также инвестиций. Среди основных его преимуществ — возможность оформления "Экспресс-поддержки" полностью онлайн из любой точки России.
"МСП Банк, как один из институтов развития предпринимательства, готов предоставить возможность получить столь необходимые сейчас кредиты по привлекательной ставке без посещения банка, рассмотрев заявку в самые кратчайшие сроки", — цитирует пресс-служба председателя правления МСП Банка Петра Засельского.
МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.
Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.