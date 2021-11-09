https://ria.ru/20211109/kredity-1758237831.html

Предприниматели получили более 4 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке

Предприниматели получили более 4 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке - РИА Новости, 09.11.2021

Предприниматели получили более 4 млрд рублей экспресс-кредитов в МСП Банке

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил кредиты малому и среднему бизнесу в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 4,1 миллиарда рублей,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:55

2021-11-09T14:55

2021-11-09T14:55

новости компаний - экономика

мсп банк

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, одобрил кредиты малому и среднему бизнесу в рамках продукта "Экспресс-поддержка" на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Новый инструмент поддержки был запущен в сентябре 2021 года. Финансовая помощь оказана более чем 630 предпринимателям. В числе получателей финансирования свыше 85% организаций, относящихся к микро- и малым предприятиям, уточняется в сообщении.Льготный кредит предоставляется в целях дальнейшего развития бизнеса, для пополнения оборотных средств, финансирования текущей деятельности, а также инвестиций. Среди основных его преимуществ — возможность оформления "Экспресс-поддержки" полностью онлайн из любой точки России.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации госпрограмм в части выдачи льготных кредитов. В рамках этих программ кредитным организациям предоставляются субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.Новый продукт позволяет предпринимателям, зарегистрированным как ИП или ООО со сроком работы 12 месяцев и более, получить кредит на сумму до 10 миллионов рублей по ставке от 11,5% годовых на срок до 3 лет. Кредит предоставляется без залога и без открытия счета в МСП Банке. Поручительство для ИП – не обязательно, для ООО – обязательно. Форма погашения – аннуитет. Заемщик обязан также иметь электронную цифровую подпись. При этом срок рассмотрения заявки составит 72 часа.

https://ria.ru/20211108/podderzhka-1758066923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп