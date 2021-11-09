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В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб - РИА Новости, 09.11.2021
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб
Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:30
2021-11-09T20:30
2021-11-09T21:52
хорошие новости
происшествия
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне.Так, рассказали, что животное упало в трубу на глубину около метра, где просидело несколько часов.По их словам, питомец находится в безопасности, один из очевидцев забрал его к себе домой.
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происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
20:30 09.11.2021 (обновлено: 21:52 09.11.2021)
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб