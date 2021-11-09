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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
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В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб - РИА Новости, 09.11.2021
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб
Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T20:30
2021-11-09T21:52
хорошие новости
происшествия
грозный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне.Так, рассказали, что животное упало в трубу на глубину около метра, где просидело несколько часов.По их словам, питомец находится в безопасности, один из очевидцев забрал его к себе домой.
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происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
20:30 09.11.2021 (обновлено: 21:52 09.11.2021)
 
В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб

В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб

© Depositphotos / eugeneggБездомный котенок
Бездомный котенок - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / eugenegg
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне.
Так, рассказали, что животное упало в трубу на глубину около метра, где просидело несколько часов.

"Во время пожарно-тактического занятия к сотрудникам МЧС подошла девушка и попросила помочь вытащить пушистика. С помощью подручных средств котенок был спасен", — передает пресс-служба.

По их словам, питомец находится в безопасности, один из очевидцев забрал его к себе домой.
Такса - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 15:54Хорошие новости
В Амурской области пожарные спасли таксу из горящего дома
 
Хорошие новостиПроисшествияГрозныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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