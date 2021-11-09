https://ria.ru/20211109/kotenok-1758308473.html

В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб

В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб - РИА Новости, 09.11.2021

В Грозном пожарные спасли котенка, провалившегося в фонарный столб

Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T20:30

2021-11-09T20:30

2021-11-09T21:52

хорошие новости

происшествия

грозный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573139682_0:144:2743:1687_1920x0_80_0_0_07b58ed8873f80fffd78898bcced4d16.jpg

ГРОЗНЫЙ, 9 ноя — РИА Новости. Пожарные из Грозного спасли котенка, который оказался заблокированным в фонарном столбе, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Чечне.Так, рассказали, что животное упало в трубу на глубину около метра, где просидело несколько часов.По их словам, питомец находится в безопасности, один из очевидцев забрал его к себе домой.

https://ria.ru/20211027/taksa-1756514640.html

грозный

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, грозный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия