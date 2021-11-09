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Экс-вице-губернатора Курганской области приговорили к восьми годам колонии
Экс-вице-губернатора Курганской области приговорили к восьми годам колонии - РИА Новости, 09.11.2021
Экс-вице-губернатора Курганской области приговорили к восьми годам колонии
Бывший вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин осужден на восемь лет колонии за коррупцию и штраф в размере почти 2 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:05
2021-11-09T16:23
курганская область
россия
происшествия
взятка
коррупция
шадринский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин осужден на восемь лет колонии за коррупцию и штраф в размере почти 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ."Приговором суда Пугину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 968 858 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении.Приговор в законную силу не вступил.По данным следствия, в 2018-2019 годах Пугин, являясь первым вице-губернатором Курганской области – директором департамента агропромышленного комплекса, действуя в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его заместителем Вячеславом Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО "Мультипласт".Строительство социально значимых объектов в селах Мальцево и Верхозино так и не завершено, в эксплуатацию они не введены, а бюджетные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. За оказание покровительства при выполнении подрядчиком муниципальных контрактов Пугин неоднократно получал взятки в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей от коммерческого директора ООО "Мультипласт" Михаила Третьякова. Отмечается, что всего он получил около 700 тысяч рублей.По ходатайству следователя на имущество Пугина, других обвиняемых и их родственников наложен арест.Отмечается, что бывший глава Шадринского района Владимир Осокин признан виновным в "злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия", он приговорен к трем с половиной годам колонии. Бывший замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин, в свою очередь, получил два с половиной года колонии также за "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Рознин и Осокин взяты под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20211108/srok-1757995575.html
https://ria.ru/20211105/belogorsk-1757795945.html
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курганская область, россия, происшествия, взятка, коррупция, шадринский район, следственный комитет россии (ск рф)
16:05 09.11.2021 (обновлено: 16:23 09.11.2021)
 
Экс-вице-губернатора Курганской области приговорили к восьми годам колонии

Экс-вице-губернатора Курганской области Пугина осудили на восемь лет колонии за коррупцию

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Курганской области Сергей Пугин осужден на восемь лет колонии за коррупцию и штраф в размере почти 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Приговором суда Пугину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 968 858 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 5 лет", - говорится в сообщении.
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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также преступления, предусмотренного частью 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки), уточняется в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
По данным следствия, в 2018-2019 годах Пугин, являясь первым вице-губернатором Курганской области – директором департамента агропромышленного комплекса, действуя в сговоре с главой Шадринского района Владимиром Осокиным и его заместителем Вячеславом Розниным организовали изготовление, подписание и оплату фиктивных актов выполненных работ в пользу подрядчика ООО "Мультипласт".
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Строительство социально значимых объектов в селах Мальцево и Верхозино так и не завершено, в эксплуатацию они не введены, а бюджетные средства перечислены в адрес ООО "Мультипласт", где частично похищены. За оказание покровительства при выполнении подрядчиком муниципальных контрактов Пугин неоднократно получал взятки в размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей от коммерческого директора ООО "Мультипласт" Михаила Третьякова. Отмечается, что всего он получил около 700 тысяч рублей.
По ходатайству следователя на имущество Пугина, других обвиняемых и их родственников наложен арест.
Отмечается, что бывший глава Шадринского района Владимир Осокин признан виновным в "злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия", он приговорен к трем с половиной годам колонии. Бывший замглавы Шадринского района Вячеслав Рознин, в свою очередь, получил два с половиной года колонии также за "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Рознин и Осокин взяты под стражу в зале суда.
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10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
 
Курганская областьРоссияПроисшествияВзяткаКоррупцияШадринский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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