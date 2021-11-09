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Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19
Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему о том, как нерабочие дни отразились на ситуации с... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:19
2021-11-09T17:19
2021-11-09T17:25
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему о том, как нерабочие дни отразились на ситуации с коронавирусом."Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели — выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время", — сказал Путин, обращаясь к представителям соцблока кабмина, которые присутствовали на совещании.В совещании, в частности, приняли участие вице премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова, мэр Москаы Сергей Собянин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей собянин, здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:19 09.11.2021 (обновлено: 17:25 09.11.2021)
Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19
Путин попросил соцблок правительства доложить о ситуации с COVID-19 после нерабочих дней