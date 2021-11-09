https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758277185.html

Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19

Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Путин попросил доложить, как нерабочие дни повлияли на ситуацию с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему о том, как нерабочие дни отразились на ситуации с... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:19

2021-11-09T17:19

2021-11-09T17:25

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза попросил доложить ему о том, как нерабочие дни отразились на ситуации с коронавирусом."Мне бы хотелось послушать, как сказалась на борьбе с этой инфекцией та мера, которую мы ввели — выходные дни, которые только что закончились недавно, и что предполагается сделать на ближайшее время", — сказал Путин, обращаясь к представителям соцблока кабмина, которые присутствовали на совещании.В совещании, в частности, приняли участие вице премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко, главный санитарный врач Анна Попова, мэр Москаы Сергей Собянин.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии