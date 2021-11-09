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В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19

В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19

Количество и численность бригад скорой помощи увеличат в Крыму на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:31

2021-11-09T16:31

2021-11-09T16:31

распространение коронавируса

общество

севастополь

республика крым

здоровье - общество

сергей аксенов (политик)

коронавирусы

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Количество и численность бригад скорой помощи увеличат в Крыму на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Накануне в республике впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусом."В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, решение принято на рабочем совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией.Общее число заболевших с начала пандемии превысило 103,6 тысячи, выздоровели 91 356 человек. Умерли 3159 человек (в том числе за последние сутки – 18) с диагнозом COVID-19.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

севастополь

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, севастополь, республика крым, здоровье - общество, сергей аксенов (политик), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии