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В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19
В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19
Количество и численность бригад скорой помощи увеличат в Крыму на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:31
2021-11-09T16:31
2021-11-09T16:31
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республика крым
здоровье - общество
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коронавирусы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Количество и численность бригад скорой помощи увеличат в Крыму на фоне роста числа заболевших COVID-19, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Накануне в республике впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусом."В течение месяца планируется на 20% увеличить количество и численность бригад скорой медицинской помощи", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По его словам, решение принято на рабочем совещании по ситуации с коронавирусной инфекцией.Общее число заболевших с начала пандемии превысило 103,6 тысячи, выздоровели 91 356 человек. Умерли 3159 человек (в том числе за последние сутки – 18) с диагнозом COVID-19.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.
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РИА Новости
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В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за ситуации с COVID-19
В Крыму увеличат число бригад скорой помощи из-за роста числа заболевших COVID-19