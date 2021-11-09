15:20 09.11.2021 (обновлено: 15:36 09.11.2021)
Мишустин поручил регионам вырабатывать дополнительные ограничительные меры
Михаил Мишустин поручил главам регионов вырабатывать дополнительные ограничительные меры
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов при необходимости вырабатывать дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.
"Коллеги, прошу вас внимательно следить за ситуацией, оперативно принимать решения, активно работать с главными санитарными врачами в регионах. Очень важно строго контролировать соблюдение ограничительных мер, если надо - совместно вырабатывать дополнительно необходимые меры", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Отдельное внимание он попросил уделить вопросу наращивания вакцинации, особенно это касается граждан старше 60 лет и оказанию своевременной и качественной медпомощи, обеспечения заболевших лекарствами и кислородом.
"Прошу держать ситуацию под личным контролем", - также обратился премьер к губернаторам.