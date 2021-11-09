https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758244217.html

Мишустин поручил регионам вырабатывать дополнительные ограничительные меры

Мишустин поручил регионам вырабатывать дополнительные ограничительные меры - РИА Новости, 09.11.2021

Мишустин поручил регионам вырабатывать дополнительные ограничительные меры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов при необходимости вырабатывать дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:20

2021-11-09T15:20

2021-11-09T15:36

распространение коронавируса

общество

правительство рф

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов при необходимости вырабатывать дополнительные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.Отдельное внимание он попросил уделить вопросу наращивания вакцинации, особенно это касается граждан старше 60 лет и оказанию своевременной и качественной медпомощи, обеспечения заболевших лекарствами и кислородом."Прошу держать ситуацию под личным контролем", - также обратился премьер к губернаторам.

https://ria.ru/20211109/popova-1758241113.html

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2021

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общество, правительство рф, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирус в россии