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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240996.html
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве
Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:08
2021-11-09T16:08
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Надеюсь, что ситуация будет более или менее стабильная. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", - добавил Собянин.
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общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:08 09.11.2021 (обновлено: 16:08 09.11.2021)
 
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве

Мэр Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Процесс распространения коронавирусной инфекции замедлился. Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
"Надеюсь, что ситуация будет более или менее стабильная. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", - добавил Собянин.
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