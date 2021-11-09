https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240996.html

Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве

Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.11.2021

Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве

Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:08

2021-11-09T15:08

2021-11-09T16:08

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Надеюсь, что ситуация будет более или менее стабильная. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", - добавил Собянин.

https://ria.ru/20211109/murashko-1758238300.html

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2021

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