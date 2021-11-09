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Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве - РИА Новости, 09.11.2021
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве
Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:08
2021-11-09T15:08
2021-11-09T16:08
распространение коронавируса
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Процесс распространения коронавируса в столице замедлился, но надо продолжать работу над улучшением ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Надеюсь, что ситуация будет более или менее стабильная. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась", - добавил Собянин.
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15:08 09.11.2021 (обновлено: 16:08 09.11.2021)
Собянин заявил о замедлении распространения COVID-19 в Москве
Мэр Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве