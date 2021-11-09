https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240732.html

Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19

Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19

За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:07

2021-11-09T15:07

2021-11-09T15:27

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756447664_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_04f8b701d6321f9e5e7eb9c3e531e6ae.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

https://ria.ru/20211109/popova-1758240120.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19