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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240732.html
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19
За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:07
2021-11-09T15:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20211109/popova-1758240120.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
15:07 09.11.2021 (обновлено: 15:27 09.11.2021)
 
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19

Попова: за последние три месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Также обращено особое внимание на увеличение охвата тестирования - в 1,5 раза за последние 3 месяца возрос охват тестирования во всех субъектах Российской Федерации", - сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 15:05Распространение коронавируса
Попова назвала регионы, в которых ситуация с COVID-19 ухудшилась
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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