https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240732.html
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19
За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:07
2021-11-09T15:07
2021-11-09T15:27
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние 3 месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
https://ria.ru/20211109/popova-1758240120.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
15:07 09.11.2021 (обновлено: 15:27 09.11.2021)
Попова сообщила о росте охвата тестирования на COVID-19
Попова: за последние три месяца охват тестирования на COVID в РФ вырос в 1,5 раза