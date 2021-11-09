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В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 09.11.2021
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса
Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:06
2021-11-09T15:06
2021-11-09T15:33
распространение коронавируса
общество
приморский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины, бассейны, парикмахерские, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников."Расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19, либо QR-кода о перенесенном заболевании... (организации сферы) общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах... парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверять QR-коды у приморцев обязаны владельцы вышеуказанных заведений.Приморье ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено З63 случая СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 79 168 человек, 69 581 выздоровели, 1297 умерли.
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РИА Новости
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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:06 09.11.2021 (обновлено: 15:33 09.11.2021)
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса
Запрет на посещение магазинов и бассейнов без QR-кода ввели в Приморье