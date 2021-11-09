Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240332.html
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 09.11.2021
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса
Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:06
2021-11-09T15:33
распространение коронавируса
общество
приморский край
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_34cff82a6b9939158c698099a0023d35.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины, бассейны, парикмахерские, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников."Расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19, либо QR-кода о перенесенном заболевании... (организации сферы) общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах... парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверять QR-коды у приморцев обязаны владельцы вышеуказанных заведений.Приморье ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено З63 случая СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 79 168 человек, 69 581 выздоровели, 1297 умерли.
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757025099_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_c45f33ade497d775b25c60beeef7086b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:06 09.11.2021 (обновлено: 15:33 09.11.2021)
 
В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса

Запрет на посещение магазинов и бассейнов без QR-кода ввели в Приморье

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины, бассейны, парикмахерские, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
"Расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19, либо QR-кода о перенесенном заболевании... (организации сферы) общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах... парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверять QR-коды у приморцев обязаны владельцы вышеуказанных заведений.
Приморье ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено З63 случая СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 79 168 человек, 69 581 выздоровели, 1297 умерли.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаОбществоПриморский крайЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови