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В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса

В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 09.11.2021

В Приморье ужесточили ограничения из-за коронавируса

Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:06

2021-11-09T15:06

2021-11-09T15:33

распространение коронавируса

общество

приморский край

здоровье - общество

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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Власти Приморья расширили список общественных мест, где необходимо предъявлять сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании, без QR-кода запрещено посещать промтоварные магазины, бассейны, парикмахерские, сообщает правительство региона.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников."Расширяется перечень организаций, доступ в которые разрешен только при наличии действующего QR-кода о прохождении вакцинации против COVID-19, либо QR-кода о перенесенном заболевании... (организации сферы) общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах... парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверять QR-коды у приморцев обязаны владельцы вышеуказанных заведений.Приморье ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено З63 случая СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 79 168 человек, 69 581 выздоровели, 1297 умерли.

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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