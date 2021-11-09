https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758239645.html

В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19

В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19

Несмотря на снижение общего числа заражений коронавирусом, в российских регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за штамма "дельта", сообщил... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:02

2021-11-09T15:02

2021-11-09T15:21

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несмотря на снижение общего числа заражений коронавирусом, в российских регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за штамма "дельта", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."К сожалению, заболевание, вызываемое циркулирующими сегодня штаммами "дельта", требует повышенного числа госпитализаций, в первую очередь у непривитых ранее лиц, в том числе молодого возраста. Несмотря на снижение общего числа активных случаев, потребность в разворачивании коек сохраняется. Сегодня развернуто 302 тысячи коек, что на 1% больше, чем неделей ранее", - рассказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19