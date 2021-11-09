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В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19
В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19
Несмотря на снижение общего числа заражений коронавирусом, в российских регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за штамма "дельта", сообщил... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:02
2021-11-09T15:02
2021-11-09T15:21
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Несмотря на снижение общего числа заражений коронавирусом, в российских регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за штамма "дельта", сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."К сожалению, заболевание, вызываемое циркулирующими сегодня штаммами "дельта", требует повышенного числа госпитализаций, в первую очередь у непривитых ранее лиц, в том числе молодого возраста. Несмотря на снижение общего числа активных случаев, потребность в разворачивании коек сохраняется. Сегодня развернуто 302 тысячи коек, что на 1% больше, чем неделей ранее", - рассказал Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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15:02 09.11.2021 (обновлено: 15:21 09.11.2021)
В России развернули 302 тысячи коек для больных COVID-19
Мурашко: в регионах требуется дополнительное развертывание коек из-за дельта-штамма