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Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 09.11.2021
Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с COVID-19 в России остаётся напряженной, эффект нерабочих дней будет отсроченным, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:40
2021-11-09T14:40
2021-11-09T14:40
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владимир чуланов
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остаётся напряженной, эффект нерабочих дней будет отсроченным, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Ситуация в Российской Федерации остаётся напряженной по заболеваемости, мы видим статистику ежедневную. И в связи с этим... и была предложена такая мера, как дополнительные выходные дни... Конечно, эффект мы в данный момент, сразу, непосредственно по ее окончании увидеть не можем, это будет несколько отсрочено", - сказал он журналистам.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России
Инфекционист Чуланов заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России