https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758234924.html

Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России - РИА Новости, 09.11.2021

Инфекционист заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с COVID-19 в России остаётся напряженной, эффект нерабочих дней будет отсроченным, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:40

2021-11-09T14:40

2021-11-09T14:40

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

владимир чуланов

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в России остаётся напряженной, эффект нерабочих дней будет отсроченным, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Ситуация в Российской Федерации остаётся напряженной по заболеваемости, мы видим статистику ежедневную. И в связи с этим... и была предложена такая мера, как дополнительные выходные дни... Конечно, эффект мы в данный момент, сразу, непосредственно по ее окончании увидеть не можем, это будет несколько отсрочено", - сказал он журналистам.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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