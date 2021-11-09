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В Минздраве рассказали об исследованиях лекарств против COVID-19
В Минздраве рассказали об исследованиях лекарств против COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В Минздраве рассказали об исследованиях лекарств против COVID-19
В России заканчиваются исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи пациентам с COVID-19, заявил главный внештатный... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:30
2021-11-09T14:30
2021-11-09T14:30
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В России заканчиваются исследования нескольких препаратов, которые можно будет использовать для помощи пациентам с COVID-19, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов."Сейчас вот заканчиваются клинические исследования еще нескольких препаратов противовирусных, которые в ближайшее время, вероятнее всего, также станут доступны для нашей практической медицины, чтобы оказывать помощь пациентам с COVID-19", - сказал Чуланов журналистам.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
В Минздраве рассказали об исследованиях лекарств против COVID-19
В России завершаются исследования нескольких препаратов против COVID, сообщили в Минздраве