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Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию
Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию - РИА Новости, 09.11.2021
Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию
Нерациональное использование антибиотиков во время пандемии коронавируса привело к тому, что спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:21
2021-11-09T12:21
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
владимир чуланов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нерациональное использование антибиотиков во время пандемии коронавируса привело к тому, что спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно расширился, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.По его словам, за последние 30 лет не было изобретено ни одного принципиально нового антибиотика, при этом с 1985 года было открыто четыре новых вида антибиотикорезистентности. Он назвал одну из причин такой резистентности – нерациональный прием антибиотиков.
https://ria.ru/20211025/antibiotiki-1756062144.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владимир чуланов
12:21 09.11.2021
 
Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию

Чуланов: неправильное применение антибиотиков в пандемию привело к негативному результату

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нерациональное использование антибиотиков во время пандемии коронавируса привело к тому, что спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно расширился, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
По его словам, за последние 30 лет не было изобретено ни одного принципиально нового антибиотика, при этом с 1985 года было открыто четыре новых вида антибиотикорезистентности. Он назвал одну из причин такой резистентности – нерациональный прием антибиотиков.
"Типичный пример — сегодняшняя ситуация, когда в период пандемии COVID-19... очень широко применялись антибиотики для лечения пневмонии... тогда, когда их применять не было никакой необходимости. И сегодня это привело к тому, что уже в этом году спектр возбудителей, имеющих антибиотикорезистентность, значительно расширился", - сказал Чуланов на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 05:05
"Не поможет": Мясников рассказал, кому нельзя принимать антибиотики
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Владимир Чуланов
 
 
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