https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758200659.html

Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию

Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию - РИА Новости, 09.11.2021

Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию

Нерациональное использование антибиотиков во время пандемии коронавируса привело к тому, что спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:21

2021-11-09T12:21

2021-11-09T12:21

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владимир чуланов

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нерациональное использование антибиотиков во время пандемии коронавируса привело к тому, что спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно расширился, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.По его словам, за последние 30 лет не было изобретено ни одного принципиально нового антибиотика, при этом с 1985 года было открыто четыре новых вида антибиотикорезистентности. Он назвал одну из причин такой резистентности – нерациональный прием антибиотиков.

https://ria.ru/20211025/antibiotiki-1756062144.html

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владимир чуланов