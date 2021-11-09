Инфекционист раскритиковал применение антибиотиков в пандемию
Чуланов: неправильное применение антибиотиков в пандемию привело к негативному результату
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нерациональное использование антибиотиков во время пандемии коронавируса привело к тому, что спектр возбудителей, устойчивых к антибиотикам, значительно расширился, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.
По его словам, за последние 30 лет не было изобретено ни одного принципиально нового антибиотика, при этом с 1985 года было открыто четыре новых вида антибиотикорезистентности. Он назвал одну из причин такой резистентности – нерациональный прием антибиотиков.
"Типичный пример — сегодняшняя ситуация, когда в период пандемии COVID-19... очень широко применялись антибиотики для лечения пневмонии... тогда, когда их применять не было никакой необходимости. И сегодня это привело к тому, что уже в этом году спектр возбудителей, имеющих антибиотикорезистентность, значительно расширился", - сказал Чуланов на пленарном заседании X Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".
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