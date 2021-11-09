https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758190549.html

В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 735 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:44

2021-11-09T11:44

2021-11-09T11:44

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 735 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 437 человек. На ИВЛ находятся 735 человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 7 257 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 648 363. В столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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