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В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 735 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:44
2021-11-09T11:44
2021-11-09T11:44
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находится 735 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 5 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 437 человек. На ИВЛ находятся 735 человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что в городе выздоровели ещё 7 257 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 648 363. В столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1437 пациентов с COVID-19, на ИВЛ — 735 человек