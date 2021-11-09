https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187599.html

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:34

2021-11-09T11:34

2021-11-09T12:41

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631802_0:328:2930:1976_1920x0_80_0_0_cec4b28b5b2f0e8a6a1ccb5a70016839.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки подтверждены 1211 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 95 человек, в Санкт-Петербурге — 88, в Краснодарском крае — 47, на Ставрополье — 42, а в Пермском крае — 40.Накануне зарегистрировали 1190 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 4 ноября — 1195. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 249 215 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 39 160 (днем ранее было 39 400, а рекорд отмечался 6 ноября — 41 335). У 3200 пациентов (8,2 процента) заболевание протекает без симптомов. Темп прироста снизился с 0,45 до 0,44 процента. Выписались после лечения 32 036 человек.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5287 (днем ранее было 4982), Подмосковье — 2818, Санкт-Петербурге — 2680, Самарской области — 1873, Крыму — 803, Воронежской области — 793, Нижегородской — 778, Красноярском крае — 740, Свердловской области — 729, Пермском крае — 710.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а на Сахалине — 30.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 873 655, вылечились 7 619 596 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов случаев COVID-19, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/sputnik-1758162358.html

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758179988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии