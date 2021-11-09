Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758187599.html
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:34
2021-11-09T12:41
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631802_0:328:2930:1976_1920x0_80_0_0_cec4b28b5b2f0e8a6a1ccb5a70016839.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки подтверждены 1211 смертей", — говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 95 человек, в Санкт-Петербурге — 88, в Краснодарском крае — 47, на Ставрополье — 42, а в Пермском крае — 40.Накануне зарегистрировали 1190 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 4 ноября — 1195. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 249 215 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 39 160 (днем ранее было 39 400, а рекорд отмечался 6 ноября — 41 335). У 3200 пациентов (8,2 процента) заболевание протекает без симптомов. Темп прироста снизился с 0,45 до 0,44 процента. Выписались после лечения 32 036 человек.Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5287 (днем ранее было 4982), Подмосковье — 2818, Санкт-Петербурге — 2680, Самарской области — 1873, Крыму — 803, Воронежской области — 793, Нижегородской — 778, Красноярском крае — 740, Свердловской области — 729, Пермском крае — 710.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а на Сахалине — 30.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 873 655, вылечились 7 619 596 пациентов.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов случаев COVID-19, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211109/sputnik-1758162358.html
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758179988.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756631802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5b2407bbb695c2a070e08748c1391b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 09.11.2021 (обновлено: 12:41 09.11.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса — 1211 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки подтверждены 1211 смертей", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве умерли 95 человек, в Санкт-Петербурге — 88, в Краснодарском крае — 47, на Ставрополье — 42, а в Пермском крае — 40.
Накануне зарегистрировали 1190 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 4 ноября — 1195. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 249 215 человек.
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 09:14В России
Назван самый эффективный препарат для ревакцинации от коронавируса
Число новых случаев COVID-19 составило 39 160 (днем ранее было 39 400, а рекорд отмечался 6 ноября — 41 335). У 3200 пациентов (8,2 процента) заболевание протекает без симптомов. Темп прироста снизился с 0,45 до 0,44 процента. Выписались после лечения 32 036 человек.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5287 (днем ранее было 4982), Подмосковье — 2818, Санкт-Петербурге — 2680, Самарской области — 1873, Крыму — 803, Воронежской области — 793, Нижегородской — 778, Красноярском крае — 740, Свердловской области — 729, Пермском крае — 710.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а на Сахалине — 30.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 873 655, вылечились 7 619 596 пациентов.
Медицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
Вчера, 11:11Распространение коронавируса
Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов случаев COVID-19, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови