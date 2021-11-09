11:34 09.11.2021 (обновлено: 12:41 09.11.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса — 1211 человек
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальным исходам у пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки подтверждены 1211 смертей", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве умерли 95 человек, в Санкт-Петербурге — 88, в Краснодарском крае — 47, на Ставрополье — 42, а в Пермском крае — 40.
Накануне зарегистрировали 1190 летальных исходов, а предыдущий рекорд отмечался 4 ноября — 1195. За все время пандемии в России жертвами коронавируса стали 249 215 человек.
Число новых случаев COVID-19 составило 39 160 (днем ранее было 39 400, а рекорд отмечался 6 ноября — 41 335). У 3200 пациентов (8,2 процента) заболевание протекает без симптомов. Темп прироста снизился с 0,45 до 0,44 процента. Выписались после лечения 32 036 человек.
Больше всего инфицированных выявили в Москве — 5287 (днем ранее было 4982), Подмосковье — 2818, Санкт-Петербурге — 2680, Самарской области — 1873, Крыму — 803, Воронежской области — 793, Нижегородской — 778, Красноярском крае — 740, Свердловской области — 729, Пермском крае — 710.
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 15 заболевших, на Чукотке их 19, а на Сахалине — 30.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 873 655, вылечились 7 619 596 пациентов.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов случаев COVID-19, более пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.