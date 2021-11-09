https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758182732.html

В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки

В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.11.2021

В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки

В Крыму впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T11:18

2021-11-09T11:18

2021-11-09T11:18

распространение коронавируса

общество

республика крым

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. В Крыму впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил минздрав республики.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Накануне в республике был выявлен 791 заболевший.Протестирован за сутки 3241 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 103,6 тысячи, выздоровели 91 356 человек. Умерли 3159 человек (в том числе за последние сутки – 18) с диагнозом COVID-19.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии