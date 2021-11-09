https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758182732.html
В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 09.11.2021
В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки
В Крыму впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:18
2021-11-09T11:18
2021-11-09T11:18
распространение коронавируса
общество
республика крым
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594546648_0:95:3072:1823_1920x0_80_0_0_2008cd603a585b21271ddd3a6bcf3f96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. В Крыму впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил минздрав республики.Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Накануне в республике был выявлен 791 заболевший.Протестирован за сутки 3241 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 103,6 тысячи, выздоровели 91 356 человек. Умерли 3159 человек (в том числе за последние сутки – 18) с диагнозом COVID-19.В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594546648_106:50:2770:2048_1920x0_80_0_0_ac0380f3b24d0e57d4e3e9eb683265e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Крыму впервые выявили более 800 заболевших COVID-19 за сутки
Крым впервые с начала пандемии перешагнул планку в 800 заболевших COVID-19 за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости.
В Крыму
впервые с начала пандемии за сутки выявлено свыше 800 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщил минздрав республики.
Максимальный показатель по заболеваемости COVID-19 в регионе начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай. Накануне в республике был выявлен 791 заболевший.
"За 8 ноября зарегистрировано 803 случая новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 756 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Протестирован за сутки 3241 человек. Общее число заболевших с начала пандемии превысило 103,6 тысячи, выздоровели 91 356 человек. Умерли 3159 человек (в том числе за последние сутки – 18) с диагнозом COVID-19.
В Крыму и Севастополе 8 ноября завершен режим нерабочих дней, однако сохранены ограничительные меры. В частности, заселение в отели, пансионаты и санатории Крыма возможно только с QR-кодами о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании.