https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758181094.html
Минпросвещения прокомментировало ситуацию по ограничению работы школ
Минпросвещения прокомментировало ситуацию по ограничению работы школ - РИА Новости, 09.11.2021
Минпросвещения прокомментировало ситуацию по ограничению работы школ
Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщается на телеграмм-канале Минпросвещения России. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:14
2021-11-09T11:14
2021-11-09T11:14
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной, сообщается на телеграмм-канале Минпросвещения России.
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758174569.html
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общество, здоровье - общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, коронавирус в россии
Минпросвещения прокомментировало ситуацию по ограничению работы школ
Минпросвещения: число школ в России, переведенных на карантин из-за COVID-19, минимально