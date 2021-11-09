https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758179988.html
Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист
Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист - РИА Новости, 09.11.2021
Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист
Дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител, способен вызывать более тяжёлое течение заболевания, заявил главный внештатный специалист по... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:11
2021-11-09T11:11
2021-11-09T11:11
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Дельта-штамм COVID-19 может ускользать от нейтрализующих антител, способен вызывать более тяжёлое течение заболевания, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.Он отметил, что дельта-штамм по свойствам значимо отличается от базового штамма, с которого начиналась пандемия."Он обладает и свойствами быстрее передаваться от человека к человеку, и ускользать от нейтрализующего действия антител вследствие вакцинопрофилактики и ранее перенесенного заболевания, и он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжёлый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода", - сказал он на пленарном заседании X Юбилейной Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика – 2021".
https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир чуланов
Дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител, заявил инфекционист
Инфекционист Чуланов: дельта-штамм коронавируса может ускользать от антител