Глава ХМАО представила в Страсбурге югорский опыт защиты окружающей среды
Глава ХМАО Комарова представила в Страсбурге югорский опыт защиты окружающей среды
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова представила опыт Югры в защите окружающей среды на Всемирном форуме за демократию во французском Страсбурге, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.
Как отметила глава Югры в ходе пленарного заседания "Правительства, международные организации, или граждане: кто задает темп?", в автономном округе добывается каждая 20-я тонна мировой нефти, что накладывает определенную нагрузку на экологическую обстановку, в связи с чем в регионе на протяжении многих лет ведется активная и взвешенная работа по сокращению негативного влияния этого вида деятельности на окружающую среду.
"Гринпис" активно контролирует количество выбросов от добычи углеводородов в реку Обь и Северный Ледовитый океан. С 2011 года этот показатель сократился более чем в 20 раз. В этой связи реализация экологических проектов является одним из базовых требований к осуществлению нефтедобычи на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - приводит департамент слова Комаровой.
Губернатор подчеркнула, что главной движущей силой в решении климатических вопросов являются гражданские инициативы, которые особо поддерживаются властями округа. Так, Общественная палата России отдала Югре пальму первенства по поддержке некоммерческих общественных организаций среди всех субъектов страны, а министерство экономического развития РФ подтвердило первое место региона в рейтинге по поддержке некоммерческих организаций и допуску социальных предпринимателей на рынок социальных услуг.
Одной из поддержанных властями автономного округа общественных инициатив стал проект югорчанина Мидхата Хасанова, обратившего внимание на сокращение в регионе численности краснокнижного сибирского осетра. Именно он был включен в государственную программу "Экологическая безопасность", отметила Комарова.
"Для реализации этого проекта мы направляем бюджетные ресурсы с целью восстановления исчезающего вида водных биологических ресурсов. За два года в водоемы Югры было выпущено более 11 миллионов штук молоди", - уточнила губернатор.