https://ria.ru/20211109/komarova-1758315664.html

Глава ХМАО представила в Страсбурге югорский опыт защиты окружающей среды

Глава ХМАО представила в Страсбурге югорский опыт защиты окружающей среды - РИА Новости, 09.11.2021

Глава ХМАО представила в Страсбурге югорский опыт защиты окружающей среды

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова представила опыт Югры в защите окружающей среды на Всемирном форуме за демократию во... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T21:39

2021-11-09T21:39

2021-11-09T21:39

ханты-мансийский автономный округ

общество

обь

наталья комарова

greenpeace

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя - РИА Новости. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова представила опыт Югры в защите окружающей среды на Всемирном форуме за демократию во французском Страсбурге, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.Как отметила глава Югры в ходе пленарного заседания "Правительства, международные организации, или граждане: кто задает темп?", в автономном округе добывается каждая 20-я тонна мировой нефти, что накладывает определенную нагрузку на экологическую обстановку, в связи с чем в регионе на протяжении многих лет ведется активная и взвешенная работа по сокращению негативного влияния этого вида деятельности на окружающую среду."Гринпис" активно контролирует количество выбросов от добычи углеводородов в реку Обь и Северный Ледовитый океан. С 2011 года этот показатель сократился более чем в 20 раз. В этой связи реализация экологических проектов является одним из базовых требований к осуществлению нефтедобычи на территории Ханты-Мансийского автономного округа", - приводит департамент слова Комаровой.Губернатор подчеркнула, что главной движущей силой в решении климатических вопросов являются гражданские инициативы, которые особо поддерживаются властями округа. Так, Общественная палата России отдала Югре пальму первенства по поддержке некоммерческих общественных организаций среди всех субъектов страны, а министерство экономического развития РФ подтвердило первое место региона в рейтинге по поддержке некоммерческих организаций и допуску социальных предпринимателей на рынок социальных услуг.Одной из поддержанных властями автономного округа общественных инициатив стал проект югорчанина Мидхата Хасанова, обратившего внимание на сокращение в регионе численности краснокнижного сибирского осетра. Именно он был включен в государственную программу "Экологическая безопасность", отметила Комарова."Для реализации этого проекта мы направляем бюджетные ресурсы с целью восстановления исчезающего вида водных биологических ресурсов. За два года в водоемы Югры было выпущено более 11 миллионов штук молоди", - уточнила губернатор.

https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756685700.html

https://ria.ru/20211026/yugra-1756293488.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, обь, наталья комарова, greenpeace, ханты-мансийский автономный округ, россия