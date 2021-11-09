Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20211109/kniga-1758171592.html
В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы
В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы - РИА Новости, 09.11.2021
В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы
Книга "Никто не забыт, ничто не забыто. 1941-1945. История Великой Отечественной войны в собрании Липецкого областного краеведческого музея", посвященная... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:26
2021-11-09T10:26
липецкая область
вторая мировая война (1939-1945)
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758170419_0:22:1000:586_1920x0_80_0_0_e0fbcdcb2577cba7308b9df64aa54325.jpg
ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Книга "Никто не забыт, ничто не забыто. 1941-1945. История Великой Отечественной войны в собрании Липецкого областного краеведческого музея", посвященная подвигу жителей Липецкой области во имя Победы, вышла в свет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, издание охватывает широкий круг тем, таких как военные операции на территории края, работа в тылу, положение Русской Православной церкви в годы войны, земляки – участники боевых сражений и многое другое.Артамонов отметил, что книга иллюстрирована фотографиями и документами, многие из которых опубликованы впервые."В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей края, и каждый второй не вернулся с полей сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Мы все вместе стараемся бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758170419_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_2656092a99fd5fc481868fab4c219b27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вторая мировая война (1939-1945), игорь артамонов
10:26 09.11.2021
 

В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВ Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы
В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Книга "Никто не забыт, ничто не забыто. 1941-1945. История Великой Отечественной войны в собрании Липецкого областного краеведческого музея", посвященная подвигу жителей Липецкой области во имя Победы, вышла в свет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, издание охватывает широкий круг тем, таких как военные операции на территории края, работа в тылу, положение Русской Православной церкви в годы войны, земляки – участники боевых сражений и многое другое.
Город Елец - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 12:18Липецкая область
Власти Липецкой области поддержат внутренний туризм
Артамонов отметил, что книга иллюстрирована фотографиями и документами, многие из которых опубликованы впервые.
"В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей края, и каждый второй не вернулся с полей сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Мы все вместе стараемся бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьВторая мировая война (1939-1945)Игорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови