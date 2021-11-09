https://ria.ru/20211109/kniga-1758171592.html

В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы

В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы - РИА Новости, 09.11.2021

В Липецкой области вышла книга о подвигах липчан во имя Победы

Книга "Никто не забыт, ничто не забыто. 1941-1945. История Великой Отечественной войны в собрании Липецкого областного краеведческого музея", посвященная... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:26

2021-11-09T10:26

2021-11-09T10:26

липецкая область

вторая мировая война (1939-1945)

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758170419_0:22:1000:586_1920x0_80_0_0_e0fbcdcb2577cba7308b9df64aa54325.jpg

ЛИПЕЦК, 9 ноя – РИА Новости. Книга "Никто не забыт, ничто не забыто. 1941-1945. История Великой Отечественной войны в собрании Липецкого областного краеведческого музея", посвященная подвигу жителей Липецкой области во имя Победы, вышла в свет, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, издание охватывает широкий круг тем, таких как военные операции на территории края, работа в тылу, положение Русской Православной церкви в годы войны, земляки – участники боевых сражений и многое другое.Артамонов отметил, что книга иллюстрирована фотографиями и документами, многие из которых опубликованы впервые."В годы войны на защиту Родины встали более 260 тысяч жителей края, и каждый второй не вернулся с полей сражений. Сегодня обелиски и памятники павшим воинам и погибшим в годы войны мирным жителям есть на всей территории Липецкой области. К ним мы несем цветы, здесь мы склоняем головы перед мужеством героев, отстоявших свободу и независимость нашей Родины. Мы все вместе стараемся бережно хранить военную историю, правду о событиях прошлого и воспитывать на примере подвига героев молодое поколение", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20211029/turizm-1756827544.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), игорь артамонов