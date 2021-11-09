https://ria.ru/20211109/klichko-1758316088.html
Кличко сделал заявление о Путине
Кличко: Путин действует в интересах увеличения российской империи - РИА Новости, 09.11.2021
Кличко сделал заявление о Путине
Мэр Киева, известный украинский боксер Виталий Кличко считает, что президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, но эти... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T21:46
2021-11-09T21:46
2021-11-09T21:46
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КИЕВ, 9 ноя - РИА Новости. Мэр Киева, известный украинский боксер Виталий Кличко считает, что президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, но эти действия затрагивают национальные интересы Украины."Он (Путин – ред.) как лидер своей страны делает все в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы", - рассказал Кличко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, отвечая на вопрос, что бы он сказал сейчас при встрече с президентом РФ.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211109/klichko-1758308674.html
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в мире, киев, москва, владимир путин, виталий кличко, дмитрий гордон, россия
Кличко: Путин действует в интересах увеличения российской империи
Кличко: Путин действует исключительно в интересах России