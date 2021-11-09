https://ria.ru/20211109/kiberbezopasnost-1758267553.html
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия - РИА Новости, 09.11.2021
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия
США заручились обещанием России принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, сообщила журналистам заместитель советника президента по РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:52
2021-11-09T16:52
2021-11-09T17:54
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США заручились обещанием России принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, сообщила журналистам заместитель советника президента по национальной безопасности Энн Нюбергер.Нюбергер выразила уверенность в том, что российские власти способны решить проблему хакерских атак, включая вымогательства, с подконтрольной им территории.Диалог России и США на тему кибербезопасности, запущенный после июньской встречи лидеров двух стран, она охарактеризовала как "прямой и откровенный".
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в мире, сша, россия
16:52 09.11.2021 (обновлено: 17:54 09.11.2021)
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия
В США ожидают действий России на основании полученной информации о киберпреступности