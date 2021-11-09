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В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия - РИА Новости, 09.11.2021
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия
США заручились обещанием России принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, сообщила журналистам заместитель советника президента по РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T16:52
2021-11-09T17:54
в мире
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США заручились обещанием России принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, сообщила журналистам заместитель советника президента по национальной безопасности Энн Нюбергер.Нюбергер выразила уверенность в том, что российские власти способны решить проблему хакерских атак, включая вымогательства, с подконтрольной им территории.Диалог России и США на тему кибербезопасности, запущенный после июньской встречи лидеров двух стран, она охарактеризовала как "прямой и откровенный".
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в мире, сша, россия
16:52 09.11.2021 (обновлено: 17:54 09.11.2021)
 
В Белом доме рассказали, какой "тест" должна пройти Россия

В США ожидают действий России на основании полученной информации о киберпреступности

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. США заручились обещанием России принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, сообщила журналистам заместитель советника президента по национальной безопасности Энн Нюбергер.

"Это будет тестом их готовности действовать. Они пообещали принять меры на основании той информации, которая была им предоставлена", — сказала она в ходе брифинга.

Нюбергер выразила уверенность в том, что российские власти способны решить проблему хакерских атак, включая вымогательства, с подконтрольной им территории.
Диалог России и США на тему кибербезопасности, запущенный после июньской встречи лидеров двух стран, она охарактеризовала как "прямой и откровенный".
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