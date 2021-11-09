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Более 5 тысяч родителей из МО получили кешбэк за путевки в детские лагеря

Более 5 тысяч родителей из МО получили кешбэк за путевки в детские лагеря - РИА Новости, 09.11.2021

Более 5 тысяч родителей из МО получили кешбэк за путевки в детские лагеря

Более 5 тысяч родителей из Московской области воспользовались президентской программой и получили кешбэк за путевки в детские лагеря. Им вернули до 50%... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T19:58

2021-11-09T19:58

2021-11-09T19:58

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Более 5 тысяч родителей из Московской области воспользовались президентской программой и получили кешбэк за путевки в детские лагеря. Им вернули до 50% стоимости путевки, сообщил телеканал "360".Изначально акция распространялась на путевки, купленные с 25 мая, но позднее родителям стали возвращать кешбэк и за путевки, приобретенные до этой даты.Кешбэк вернули за детский отдых в Московской области, Крыму и Краснодарском крае.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)