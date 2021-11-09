https://ria.ru/20211109/granty-1758280431.html

Подведены итоги реализации проектов, получивших президентские гранты

Подведены итоги реализации проектов, получивших президентские гранты - РИА Новости, 09.11.2021

Подведены итоги реализации проектов, получивших президентские гранты

В администрации президента РФ подвели итоги реализации проектов, получивших президентские гранты и завершившихся до конца 2020 года. Заседание координационного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:35

2021-11-09T17:35

2021-11-09T17:35

общество

сергей кириенко

фонд президентских грантов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737107246_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5a3c5d0c5dec8823bc6bdbb0cb1272ce.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. В администрации президента РФ подвели итоги реализации проектов, получивших президентские гранты и завершившихся до конца 2020 года. Заседание координационного комитета в режиме видеоконференции провел первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.В оценке проектов приняли участие эксперты, представители Общественной палаты и региональных органов власти. Всего оценке подлежали более 4 тысяч проектов. В совокупности они получили 28 тысяч оценок и 8 тысяч комментариев, сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.Результаты проектов и проведенной оценки опубликованы в открытом доступе на портале "Оценка.гранты.рф". В зависимости от полученных оценок всем проектам присвоен соответствующий статус. Успешно реализованные инициативы составляют более 79%. На основе проведенной оценки были выбраны 100 лучших практик – на сайте они отмечены специальным значком "топ-100".Также координационный комитет рассмотрел вопрос о порядке софинансирования поддержки на конкурсной основе социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации в 2022 году. В будущем году регионы смогут запрашивать у фонда суммы в пределах их собственного объема финансирования конкурсной поддержки НКО, при этом при распределении средств будет учитываться организационный уровень проведения конкурсов в каждом конкретном регионе в 2021 году. Прием заявок от субъектов на софинансирование стартует 1 декабря.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кириенко, фонд президентских грантов, россия