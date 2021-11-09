https://ria.ru/20211109/granitsa-1758321234.html

Премьер Польши предложил реадмиссию для высылки мигрантов на родину

Премьер Польши предложил реадмиссию для высылки мигрантов на родину - РИА Новости, 09.11.2021

Премьер Польши предложил реадмиссию для высылки мигрантов на родину

Польша рассматривает возможность отправлять на родину нелегальных мигрантов по процедуре реадмиссии, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T23:19

2021-11-09T23:19

2021-11-09T23:33

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Польша рассматривает возможность отправлять на родину нелегальных мигрантов по процедуре реадмиссии, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, отвечая на вопросы депутатов сейма во вторник."Господин депутат Пашик (депутат сейма Кшиштоф Пашик – ред.) спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни", - сказал Моравецкий.По словам польского премьера, в соответствии с этой концепцией "те люди, которые пойманы и находятся в трудной ситуации … если хотят возвратиться в свою страну, мы их транзитом … обсуждаем их транспортирование в польский аэропорт только с той целью, чтобы наступила реадмиссия"."Однако пока это не так просто, так как страны исхода, а в Польше больше всего мигрантов из Ирака, часто не хотят принимать их обратно, хотя это не соответствует международному праву, так как гражданин страны должен иметь право вернуться в эту страну", - добавил премьер.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758300295.html

https://ria.ru/20211109/granitsa-1758311853.html

польша

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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, матеуш моравецкий