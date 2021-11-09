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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу

Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу - РИА Новости, 09.11.2021

Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу

Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС.

2021-11-09T22:09

2021-11-09T22:09

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белоруссия

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беженцы

мигранты

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Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ польские военные применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет.

литва

белоруссия

польша

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2021

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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц. 2021-11-09T22:09 true PT2M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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