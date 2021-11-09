https://ria.ru/20211109/granitsa-1758317395.html
Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу - РИА Новости, 09.11.2021
Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС.
2021-11-09T22:09
2021-11-09T22:09
2021-11-09T22:24
видео
литва
белоруссия
польша
беженцы
мигранты
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Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ польские военные применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет.
литва
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польша
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РИА Новости
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Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС. Неоднократно люди пытались перебраться через колючую проволоку. В ответ вооруженные поляки применяют слезоточивый газ. Число прибывающих мигрантов в последние дни растет. Ситуация усугубляется, в связи с чем Литва намерена помочь Польше. Она объявила вдоль всей границы режим ЧП, который продлится один месяц.
2021-11-09T22:09
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видео, литва, белоруссия, польша, беженцы, мигранты, видео
Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС.
2021-11-09T22:09
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PT2M31S
22:09 09.11.2021 (обновлено: 22:24 09.11.2021)
Тысячи мигрантов пытаются прорвать белорусско-польскую границу
Несколько тысяч находящихся в Белоруссии нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе женщины и дети, разбили лагерь у польской границы. Беженцы пытаются прорваться отсюда в страны ЕС.