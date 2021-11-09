https://ria.ru/20211109/granitsa-1758290421.html

Белоруссия обвинила Польшу в стягивании к границе крупной военной техники

Белоруссия обвинила Польшу в стягивании к границе крупной военной техники - РИА Новости, 09.11.2021

Белоруссия обвинила Польшу в стягивании к границе крупной военной техники

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевым оружием крупного калибра. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T18:24

2021-11-09T18:24

2021-11-09T18:37

в мире

белоруссия

польша

мид белоруссии

владимир макей

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша стягивает к белорусской границе военную технику с боевым оружием крупного калибра.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."На линии границы (Белоруссии и Польши - ред.) находятся более двух тысяч обездоленных людей (беженцев, в основном курдов - ред.), среди которых женщины и дети. Все они объективно из неблагополучных стран, куда вмешивались страны Запада, и прямо говорят, что не рассматривают территорию Беларуси как место своего пребывания, хотят подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Вместо этого их травят газом, стреляют поверх голов и стягивают к границе военную технику с боевым оружием крупного калибра", - приводит слова Макея пресс-служба МИД республики во вторник.По словам главы МИД Белоруссии, "многочисленные нарушения прав человека и основополагающих международных документов не поддаются сомнению". "И все это происходит прямо на глазах Евросоюза, который больше всех, якобы, ратует за права человека и менторски учит всех остальных их соблюдать", - констатировал Макей.Он напомнил, что белорусская сторона "неоднократно заявляла о своей готовности к диалогу по всем проблемным вопросам". "Белорусская сторона неоднократно призывала европейские государства отказаться от дискриминации беженцев по причине выбранного ими пути следования. Игнорирование ситуации со стороны ЕС несет в себе высокие гуманитарные риски, прежде всего для беженцев", - добавил Макей.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211108/migranty-1758123189.html

https://ria.ru/20211109/mafiya-1758274712.html

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