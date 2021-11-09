https://ria.ru/20211109/granitsa-1758280707.html
Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу
Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу - РИА Новости, 09.11.2021
Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Белоруссия не позволяет мигрантам покинуть приграничный район, где с понедельника происходят массовые попытки... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T17:36
2021-11-09T17:36
2021-11-09T17:50
в мире
белоруссия
анджей дуда
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758275002_0:0:2958:1663_1920x0_80_0_0_05752fed60d7acb80ccf71ddde8080c6.jpg
ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что Белоруссия не позволяет мигрантам покинуть приграничный район, где с понедельника происходят массовые попытки нелегально пересечь польскую границу."Эти группы мигрантов, огромная группа в несколько тысяч человек, де-факто отведены на границу белорусскими военнослужащими… Это военнослужащие разных белорусских подразделений. Они все время прибывают позади групп этих мигрантов, очевидным способом препятствуя их отходу из пограничного пояса… с белорусской стороны", - сказал Дуда на пресс-конференции в Братиславе, трансляцию которой ведет телеканал TVP."Ситуация действительно критическая", - добавил Дуда.
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758275002_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b691c3e4a9296a5e818f35953c0627ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:36 09.11.2021 (обновлено: 17:50 09.11.2021)
Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу
Президент Польши Дуда считает, что Минск не позволяет мигрантам на границе покинуть район