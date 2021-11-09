https://ria.ru/20211109/granitsa-1758280707.html

Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу

Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу - РИА Новости, 09.11.2021

Президент Польши считает, что Минск не позволяет мигрантам покинуть границу

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Белоруссия не позволяет мигрантам покинуть приграничный район, где с понедельника происходят массовые попытки... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:36

2021-11-09T17:36

2021-11-09T17:50

в мире

белоруссия

анджей дуда

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что Белоруссия не позволяет мигрантам покинуть приграничный район, где с понедельника происходят массовые попытки нелегально пересечь польскую границу."Эти группы мигрантов, огромная группа в несколько тысяч человек, де-факто отведены на границу белорусскими военнослужащими… Это военнослужащие разных белорусских подразделений. Они все время прибывают позади групп этих мигрантов, очевидным способом препятствуя их отходу из пограничного пояса… с белорусской стороны", - сказал Дуда на пресс-конференции в Братиславе, трансляцию которой ведет телеканал TVP."Ситуация действительно критическая", - добавил Дуда.

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, анджей дуда, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии