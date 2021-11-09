https://ria.ru/20211109/granitsa-1758277756.html

В Польше заявили о гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии

В Польше заявили о гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии - РИА Новости, 09.11.2021

В Польше заявили о гибридной атаке на границе со стороны Белоруссии

Президент Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в Братиславе о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:22

2021-11-09T17:22

2021-11-09T17:34

в мире

белоруссия

братислава

польша

анджей дуда

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 9 ноя – РИА Новости. Президент Анджей Дуда заявил на пресс-конференции в Братиславе о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе."Для нас очевидно, что мы не можем допустить нелегального пересечения границы. Польша была готова к такой ситуации, потому что кризис такого масштаба, спровоцированный белорусским режимом, продолжается уже долгое время. Но… такой массированной гибридной атаки на польскую границу еще не было с белорусской стороны. Вчера эту атаку удалось отбить", - сказал Дуда, трансляцию пресс-конференции в прямом эфире ведет телеканал TVP.

https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html

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польша

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в мире, белоруссия, братислава, польша, анджей дуда, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии