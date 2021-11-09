Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам
Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий по безработице детям-сиротам
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, которым предлагается уравнять права для получения повышенного пособия по безработице детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости, и тех, кто трудился без этого направления.
Проект закона был внесен в Госдуму членами думского комитета по труду и социальной политике. Изменения вносятся в статью 34.1 федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации".
"Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения выплаты пособия по безработице, позволяющие упорядочить возможность получения пособия для всех лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имели временную занятость во время прохождения очного обучения, а не только для тех, кто работал по направлению службы занятости населения", - говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы отмечают, что данный законопроект создаст "равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан". -0-