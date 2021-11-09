https://ria.ru/20211109/gosduma-1758204755.html

Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам

Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам - РИА Новости, 09.11.2021

Госдума приняла закон об условиях для выплаты пособий детям-сиротам

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, которым предлагается уравнять права для получения повышенного... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:38

2021-11-09T12:38

2021-11-09T12:38

общество

госдума рф

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект, которым предлагается уравнять права для получения повышенного пособия по безработице детей-сирот, работавших во время учебы по направлению службы занятости, и тех, кто трудился без этого направления.Проект закона был внесен в Госдуму членами думского комитета по труду и социальной политике. Изменения вносятся в статью 34.1 федерального закона "О занятости населения в Российской Федерации".Авторы отмечают, что данный законопроект создаст "равные условия получения пособия в повышенном размере для всех детей-сирот, не разделяя их права, а также повысит уровень доступности социальной поддержки указанной категории граждан". -0-

https://ria.ru/20211109/nalog-1758163414.html

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общество, госдума рф