https://ria.ru/20211109/golosovanie-1758247224.html

В Татарстане стартовало голосование за приоритеты работы министерств

В Татарстане стартовало голосование за приоритеты работы министерств - РИА Новости, 09.11.2021

В Татарстане стартовало голосование за приоритеты работы министерств

Голосование за приоритетные направления работы шести ведущих министерств социального блока стартовало в Татарстане, в течение месяца жители республики смогут... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:32

2021-11-09T15:32

2021-11-09T15:32

республика татарстан

общество

госуслуги

голосование

республика татарстан (татарстан)

россия

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КАЗАНЬ, 9 ноя – РИА Новости. Голосование за приоритетные направления работы шести ведущих министерств социального блока стартовало в Татарстане, в течение месяца жители республики смогут высказать свои пожелания на портале госуслуг и в мобильном приложении, сообщает общественная палата Республики Татарстан."Стартовало голосование по определению приоритетных направлений работы шести республиканских министерств на 2022 год: здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и соцзащиты, спорта, а также министерства по делам молодежи. Проголосовать можно на портале госуслуг Татарстана в разделе "Опросы жителей" и в мобильном приложении "Услуги Республики Татарстан", - говорится в сообщении.Голосование проходит в рамках реализации проекта по публичному формированию целей и задач исполнительных органов государственной власти. На первом этапе проекта экспертами министерств, определенными общественной палатой Татарстана, были инициированы предложения по целям и задачам ведомств на 2022 год. Далее они прорабатывались на специальных экспертных сессиях и заседаниях общественных советов, после чего были вынесены на онлайн голосование.Опрос продлится до 7 декабря. Можно не только проголосовать за цели и задачи, которые сформировали эксперты, но и предложить свои варианты. Предложения по приоритетам, которые наберут наибольшее количество голосов, в декабре обсудят на расширенных заседаниях общественных советов ведомств. В итоге для каждого министерства будут определены от пяти до семи приоритетных целей на 2022 год.При этом, как отмечается, предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти по реализации целей и задач, сформированных совместно с населением, и итоговому выполнению утвержденных индикаторов. Результаты будут опубликованы на специальном портале publictasks.tatarstan.ru, а также сайтах ведомств. Там же можно ознакомиться с результатами исполнения приоритетов министерств на 2021 год.В 2020 году в онлайн-голосовании за приоритетные направления работы министерств Татарстана приняли участие более 55,2 тысячи человек, в 2019 году – 41 тысяча.

https://ria.ru/20211109/tatarstan-1758215268.html

https://ria.ru/20211014/tatarstan-1754583687.html

https://ria.ru/20211006/tatarstan-1753411314.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, голосование, республика татарстан (татарстан), россия