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https://ria.ru/20211109/golodovka-1758202168.html
УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида
УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида - РИА Новости, 09.11.2021
УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида
Информация о голодовке осужденного за нападение на полицейских Тревора Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку, заявляет во... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:28
2021-11-09T12:28
происшествия
сша
москва
республика мордовия
тревор рид
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Информация о голодовке осужденного за нападение на полицейских Тревора Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку, заявляет во вторник УФСИН по Мордовии.Об обратном ранее сообщил адвокат Сергей Никитенков. Тревор Рид приговорен к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских в Москве."Опубликованная в СМИ информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности", - говорится в релизе.Отмечается, что Рид отбывает наказание "в строгом соответствии с российским законодательством". Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали, отмечает УФСИН."Осужденный Рид с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался. Пищу принимает согласно распорядку дня", - уточняется в релизе.Как установил прошлым летом Головинский суд Москвы, бывший студент из Техаса, гостивший в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови – 3 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
https://ria.ru/20210819/rid-1746380768.html
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происшествия, сша, москва, республика мордовия, тревор рид
12:28 09.11.2021
 
УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида

УФСИН по Мордовии опровергло сообщения о голодовке американца Тревора Рида

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевТревор Рид
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Информация о голодовке осужденного за нападение на полицейских Тревора Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку, заявляет во вторник УФСИН по Мордовии.
Об обратном ранее сообщил адвокат Сергей Никитенков. Тревор Рид приговорен к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских в Москве.
Тревор Рид - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 16:34
В МИД ответили на обвинения США по делу американца Рида
"Опубликованная в СМИ информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности", - говорится в релизе.
Отмечается, что Рид отбывает наказание "в строгом соответствии с российским законодательством". Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали, отмечает УФСИН.
"Осужденный Рид с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался. Пищу принимает согласно распорядку дня", - уточняется в релизе.
Американский студент Тревор Рид, осужденный на девять лет колонии за нападение на полицейских, во время апелляционного заседания в Мосгорсуде. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 22:55
Госдеп прокомментировал приговор американцу Риду
Как установил прошлым летом Головинский суд Москвы, бывший студент из Техаса, гостивший в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.
Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови – 3 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.
Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.
Оглашение приговора в Головинском суде американскому студенту из Техаса Тревору Риду по делу о нападении на полицейских в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 18:03
Адвокат рассказал, почему американец Рид не хочет просить о помиловании
 
ПроисшествияСШАМоскваРеспублика МордовияТревор Рид
 
 
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