https://ria.ru/20211109/golodovka-1758202168.html

УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида

УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида - РИА Новости, 09.11.2021

УФСИН опровергло сообщения о голодовке американца Рида

Информация о голодовке осужденного за нападение на полицейских Тревора Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку, заявляет во... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:28

2021-11-09T12:28

2021-11-09T12:28

происшествия

сша

москва

республика мордовия

тревор рид

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Информация о голодовке осужденного за нападение на полицейских Тревора Рида не соответствует действительности, пищу он принимает по распорядку, заявляет во вторник УФСИН по Мордовии.Об обратном ранее сообщил адвокат Сергей Никитенков. Тревор Рид приговорен к девяти годам лишения свободы за нападение на полицейских в Москве."Опубликованная в СМИ информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности", - говорится в релизе.Отмечается, что Рид отбывает наказание "в строгом соответствии с российским законодательством". Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали, отмечает УФСИН."Осужденный Рид с заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения не обращался. Пищу принимает согласно распорядку дня", - уточняется в релизе.Как установил прошлым летом Головинский суд Москвы, бывший студент из Техаса, гостивший в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем, установил суд. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП.Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови – 3 промилле. Это соответствует тяжелому опьянению.Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку. Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210819/rid-1746380768.html

https://ria.ru/20210628/gosdep-1738976226.html

https://ria.ru/20210628/rid-1738943809.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сша, москва, республика мордовия, тревор рид