https://ria.ru/20211109/evrokomissiya-1758259928.html

ЕС изучает данные о возможной вовлеченности России в кризис с мигрантами

ЕС изучает данные о возможной вовлеченности России в кризис с мигрантами - РИА Новости, 09.11.2021

ЕС изучает данные о возможной вовлеченности России в кризис с мигрантами

Еврокомиссия изучает имеющиеся у нее сведения о возможной вовлеченности России и ряда других стран в ситуацию с потенциальными мигрантами для ЕС в Белоруссии,... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T16:23

2021-11-09T16:23

2021-11-09T16:23

в мире

литва

африка

мид польши

еврокомиссия

сергей лавров

александр лукашенко

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 9 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия изучает имеющиеся у нее сведения о возможной вовлеченности России и ряда других стран в ситуацию с потенциальными мигрантами для ЕС в Белоруссии, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на брифинге.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши относительно якобы "эксплуатации" Россией кризиса на польско-белорусской границе, заявила, что это ложь и манипулирование фактами, "что ведёт к усилению напряжённости в Европе". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюзу нужно отвечать за свои поступки в ситуации с миграционным кризисом, и Брюссель мог бы помогать Минску так же, как когда-то помогал Турции справиться с потоками беженцев."Мы внимательно изучаем ситуацию по России, как и по ряду других стран. Мы оцениваем имеющиеся у нас данные по перелётам из России, по возможной вовлечённости России в эту ситуацию", - сказал Стано.Власти Евросоюза считают, что власти Белоруссии используют мигрантов из других государств для дестабилизации ситуации в ЕС. На этом фоне Евросоюз старается работать с третьими странами, откуда мигранты едут в Белоруссию и затем двигаются к границам ЕС, чтобы сдержать поток людей.Власти Белоруссии отрицают обвинения в создании миграционного кризиса.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. Вечером в ведомстве заявили, что ситуация с беженцами на границе республики с Польшей остается крайне напряженной: перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Беженцы разбили на ночь лагерь на линии границы.Накануне днём Еврокомиссия сообщила, что располагает данными о группе в несколько сотен людей в Белоруссии у границы с Польшей. ЕК посчитала, что эта ситуация является продолжением попыток властей Белоруссии использовать мигрантов для дестабилизации Евросоюза.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне призвала страны Евросоюза согласовать расширение режима санкций против властей Белоруссии на фоне ситуации на границе с Польшей и заявила, что будет рассмотрена возможность ввести в этой связи санкции против авиакомпаний третьих стран, которые перевозят мигрантов в Белоруссию.Президент страны Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Как, в свою очередь, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль надеется, что ситуация на границе Белоруссии и Польши не приведет к угрозам для безопасности России. Ситуация на границе Польши и Белоруссии, безусловно, напряженная, но самое главное - жизнь и здоровье людей, отметил он. Минск и Москва находятся в постоянном контакте, в том числе по линии спецслужб, добавил Песков.

https://ria.ru/20211109/sanktsii-1758251357.html

https://ria.ru/20211109/migranty-1758254706.html

литва

африка

россия

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в мире, литва, африка, мид польши, еврокомиссия, сергей лавров, александр лукашенко, урсула фон дер ляйен, госпогранкомитет белоруссии, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии