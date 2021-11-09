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В Белоруссии заявили о продолжении поставок электроэнергии на Украину
В Белоруссии заявили о продолжении поставок электроэнергии на Украину - РИА Новости, 09.11.2021
В Белоруссии заявили о продолжении поставок электроэнергии на Украину
Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, заявило во вторник белорусское гособъединение "Белэнерго". РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T12:10
2021-11-09T18:24
украина
белоруссия
белэнерго
в мире
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, заявило во вторник белорусское гособъединение "Белэнерго"."Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами", — говорится в сообщении предприятия в его Тelegram-канале. Там поясняется, что ранее попавшее в СМИ письмо "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии 6 ноября, тогда он составлял пять мегаватт-часов. За два дня страна нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии до 400 мегаватт-часов. Вместе с тем украинское издание "Экономическая правда" в понедельник сообщило, что участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от "Белэнерго" об остановке поставок электроэнергии, в частности, его получила НАЭК "Энергоатом".Ранее компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлен нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября. "Энергоатом" на минувшей неделе забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 мегаватт доступных мощностей для импорта электроэнергии из России в ноябре.По данным Минэнерго Белоруссии, белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
https://ria.ru/20211008/blockade-1753523327.html
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украина, белоруссия, белэнерго, в мире
12:10 09.11.2021 (обновлено: 18:24 09.11.2021)
 
В Белоруссии заявили о продолжении поставок электроэнергии на Украину

"Белэнерго" продолжает поставки энергии на Украину по заключенному на ноябрь контракту

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МИНСК, 9 ноя — РИА Новости. Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта, заявило во вторник белорусское гособъединение "Белэнерго".
"Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину в рамках подписанного на ноябрь контракта. Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами", — говорится в сообщении предприятия в его Тelegram-канале. Там поясняется, что ранее попавшее в СМИ письмо "Белэнерго" об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы.
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Ранее компания "Укрэнерго" объявила аукционы на импорт электроэнергии в связи с истечением срока действия запрета на такой импорт, который был продлен нацкомиссией Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, до 31 октября. "Энергоатом" на минувшей неделе забронировал почти все мощности межгосударственных линий электропередачи на ноябрь из Белоруссии. При этом восемь украинских компаний выкупили 2200 мегаватт доступных мощностей для импорта электроэнергии из России в ноябре.
По данным Минэнерго Белоруссии, белорусская электроэнергия 6 ноября начала поступать в украинскую энергосистему в соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября. По данным ведомства, график поставок был сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
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