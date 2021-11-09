https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758226570.html
Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО
Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО - РИА Новости, 09.11.2021
Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО
Более 8 тысяч человек остались без электроснабжения в Еврейской автономной области из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:05
2021-11-09T14:05
2021-11-09T14:05
происшествия
общество
еврейская автономная область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
электричество
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750906067_0:0:3275:1842_1920x0_80_0_0_e9bdc711215a0d5b94f60378594b1bce.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч человек остались без электроснабжения в Еврейской автономной области из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ.Ранее главное управление МЧС России по региону предупреждало жителей области, что 9 ноября в регионе ожидается непогода: дождь, снег и усиление ветра до 18-23 метров в секунду.
https://ria.ru/20211109/svet-1758197717.html
еврейская автономная область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750906067_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_8a0902fa717f8aaa65902f8d8092a7cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, общество, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), электричество, погода, россия
Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО
Более восьми тысяч человек остались без электроснабжения в ЕАО из-за непогоды