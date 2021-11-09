https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758226570.html

Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО

Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО - РИА Новости, 09.11.2021

Более восьми тысяч человек остались без электричества в ЕАО

Более 8 тысяч человек остались без электроснабжения в Еврейской автономной области из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:05

2021-11-09T14:05

2021-11-09T14:05

происшествия

общество

еврейская автономная область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

электричество

погода

россия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 8 тысяч человек остались без электроснабжения в Еврейской автономной области из-за непогоды, сообщило Минэнерго РФ.Ранее главное управление МЧС России по региону предупреждало жителей области, что 9 ноября в регионе ожидается непогода: дождь, снег и усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

https://ria.ru/20211109/svet-1758197717.html

еврейская автономная область

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, еврейская автономная область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), электричество, погода, россия