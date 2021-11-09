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Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра
Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра - РИА Новости, 09.11.2021
Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра
Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра, а также мокрого снега накануне, сообщают региональные власти. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T10:03
2021-11-09T10:03
происшествия
псковская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра, а также мокрого снега накануне, сообщают региональные власти."Девятого ноября в Псковской области на 9.00 без электроснабжения остаются 168 населённых пунктов в 15 районах, более 1700 человек", - информирует официальный Telegram-канал региона.Согласно информации областных властей, накануне вечером в зоне отключения электричества оказались 98 населенных пунктов (около 700 человек). Однако сильный ветер в ночь на вторник привел к новым отключениям.В настоящее время энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.Во вторник в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью преимущественно без осадков, утром по западным районам осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем. На дорогах местами гололедица. Дневная температура составил от 0 градусов до +2 градусов, ночная – до минус шести градусов.
https://ria.ru/20211109/dozhd-1758163788.html
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происшествия, псковская область, россия
10:03 09.11.2021
 
Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра

Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра, а также мокрого снега накануне, сообщают региональные власти.
"Девятого ноября в Псковской области на 9.00 без электроснабжения остаются 168 населённых пунктов в 15 районах, более 1700 человек", - информирует официальный Telegram-канал региона.
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Согласно информации областных властей, накануне вечером в зоне отключения электричества оказались 98 населенных пунктов (около 700 человек). Однако сильный ветер в ночь на вторник привел к новым отключениям.
В настоящее время энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.
Во вторник в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью преимущественно без осадков, утром по западным районам осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем. На дорогах местами гололедица. Дневная температура составил от 0 градусов до +2 градусов, ночная – до минус шести градусов.
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