https://ria.ru/20211109/elektrichestvo-1758168123.html

Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра

Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра - РИА Новости, 09.11.2021

Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без света из-за ветра

Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра, а также мокрого снега накануне, сообщают региональные власти. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T10:03

2021-11-09T10:03

2021-11-09T10:03

происшествия

псковская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Около 1,7 тысячи жителей Псковской области остались без электричества из-за сильного ветра, а также мокрого снега накануне, сообщают региональные власти."Девятого ноября в Псковской области на 9.00 без электроснабжения остаются 168 населённых пунктов в 15 районах, более 1700 человек", - информирует официальный Telegram-канал региона.Согласно информации областных властей, накануне вечером в зоне отключения электричества оказались 98 населенных пунктов (около 700 человек). Однако сильный ветер в ночь на вторник привел к новым отключениям.В настоящее время энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.Во вторник в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем и ночью преимущественно без осадков, утром по западным районам осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах с дождем. На дорогах местами гололедица. Дневная температура составил от 0 градусов до +2 градусов, ночная – до минус шести градусов.

https://ria.ru/20211109/dozhd-1758163788.html

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псковская область

россия

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происшествия, псковская область, россия