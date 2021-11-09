https://ria.ru/20211109/dtp-1758156842.html

В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек

В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек - РИА Новости, 09.11.2021

В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T07:30

2021-11-09T07:30

2021-11-09T08:25

происшествия

сахалинская область

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС рассказали о шести пострадавших.Он также сообщил, что поручил организовать горячую линию, чтобы на неё смогли обратиться люди, которые, возможно, позже почувствуют недомогание, а также свидетели ЧП.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В момент столкновения в последнем находились 20 пассажиров.По данным областного управления ГИБДД, грузовик въехал в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом.Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20211109/dtp-1758155883.html

сахалинская область

южно-сахалинск

россия

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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия