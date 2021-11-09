Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211109/dtp-1758156842.html
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек - РИА Новости, 09.11.2021
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:30
2021-11-09T08:25
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС рассказали о шести пострадавших.Он также сообщил, что поручил организовать горячую линию, чтобы на неё смогли обратиться люди, которые, возможно, позже почувствуют недомогание, а также свидетели ЧП.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В момент столкновения в последнем находились 20 пассажиров.По данным областного управления ГИБДД, грузовик въехал в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом.Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20211109/dtp-1758155883.html
сахалинская область
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
07:30 09.11.2021 (обновлено: 08:25 09.11.2021)
 
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек

При столкновении грузовика с автобусом в центре Южно-Сахалинска пострадали восемь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС рассказали о шести пострадавших.
"Около двух часов дня во вторник в районе Дома торговли произошло транспортное происшествие, когда в муниципальный автобус врезался грузовик перед пешеходным переходом. И по информации ГИБДД, которую мы получили, прибыв на место происшествия, скорая помощь увезла восемь человек – пассажиров автобуса", - сказал Надсадин.
Он также сообщил, что поручил организовать горячую линию, чтобы на неё смогли обратиться люди, которые, возможно, позже почувствуют недомогание, а также свидетели ЧП.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В момент столкновения в последнем находились 20 пассажиров.
По данным областного управления ГИБДД, грузовик въехал в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП в Верхнемамонском районе Воронежской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
06:59
В ДТП с двумя автомобилями в Воронежской области погибли пять человек
 
ПроисшествияСахалинская областьЮжно-СахалинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:47Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма Украине
03:40Популярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердца
03:32Эксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19
03:28Правительство Японии ушло в отставку
03:19"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспорт
03:15Аналитик объяснил, как в моменте заработать на облигациях
03:14Большинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМ
03:11ВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полиции
03:02Шульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"
03:00Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в России
03:00В России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезни
02:47Apple начала принимать к оплате карты "Мир"
02:35Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладости
02:34СМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантам
02:32Назван продукт, блокирующий распространение COVID-19
02:29МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границе
02:27СМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
Лента новостейМолния
Сестра Ротару заявила, что певица ждет "возвращения" Крыма УкраинеПопулярный в России деликатес оказался полезным для сосудов и сердцаЭксперт предупредил об опасности "бесплатных" тестов на COVID-19Правительство Японии ушло в отставку"Ростех" досрочно произвел противотанковые прицелы на экспортАналитик объяснил, как в моменте заработать на облигацияхБольшинство россиян доверяют полиции в своем регионе, выяснил ВЦИОМВЦИОМ выявил рост доверия россиян к полицииШульгинов призвал пока не думать о "закате нефтяной эры"Эксперты рассказали о возможных катастрофах на рынке жилья в РоссииВ России нашли ранний признак неизлечимой смертельной болезниApple начала принимать к оплате карты "Мир"Россиянам посоветовали самые безопасные для здоровья сладостиСМИ: в Польше остановили немецких активистов, хотевших помочь мигрантамНазван продукт, блокирующий распространение COVID-19МИД Германии пригрозил мерами из-за ситуации на польско-белорусской границеСМИ: две группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в ПольшуСпециалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о "вероломстве и бесчеловечности" ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови