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В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек - РИА Новости, 09.11.2021
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T07:30
2021-11-09T07:30
2021-11-09T08:25
происшествия
сахалинская область
южно-сахалинск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя - РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС рассказали о шести пострадавших.Он также сообщил, что поручил организовать горячую линию, чтобы на неё смогли обратиться люди, которые, возможно, позже почувствуют недомогание, а также свидетели ЧП.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В момент столкновения в последнем находились 20 пассажиров.По данным областного управления ГИБДД, грузовик въехал в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом.Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, сахалинская область, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
07:30 09.11.2021 (обновлено: 08:25 09.11.2021)
В ДТП с автобусом в Южно-Сахалинске пострадали восемь человек
При столкновении грузовика с автобусом в центре Южно-Сахалинска пострадали восемь человек
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 ноя - РИА Новости.
Восемь человек пострадали в ДТП с участием грузовика и автобуса в Южно-Сахалинске
, сообщил во вторник журналистам мэр города Сергей Надсадин, ранее в МЧС
рассказали о шести пострадавших.
"Около двух часов дня во вторник в районе Дома торговли произошло транспортное происшествие, когда в муниципальный автобус врезался грузовик перед пешеходным переходом. И по информации ГИБДД, которую мы получили, прибыв на место происшествия, скорая помощь увезла восемь человек – пассажиров автобуса", - сказал Надсадин.
Он также сообщил, что поручил организовать горячую линию, чтобы на неё смогли обратиться люди, которые, возможно, позже почувствуют недомогание, а также свидетели ЧП.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что в центре Южно-Сахалинска произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В момент столкновения в последнем находились 20 пассажиров.
По данным областного управления ГИБДД, грузовик въехал в автобус, когда тот остановился перед пешеходным переходом.
Прокуратура начала проверку по факту ДТП, сообщили в пресс-службе ведомства.