https://ria.ru/20211109/dozhd-1758163788.html

В ЕАО более 20 населенных пунктов остались без света из-за ледяного дождя

В ЕАО более 20 населенных пунктов остались без света из-за ледяного дождя - РИА Новости, 09.11.2021

В ЕАО более 20 населенных пунктов остались без света из-за ледяного дождя

Ледяной дождь в Еврейской автономной области (ЕАО) оставил без света 21 населенный пункт, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T09:25

2021-11-09T09:25

2021-11-09T12:33

происшествия

еврейская автономная область

погода

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ХАБАРОВСК, 9 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь в Еврейской автономной области (ЕАО) оставил без света 21 населенный пункт, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону."Прошедшие в ЕАО осадки в виде мокрого снега и дождя привели к ряду происшествий в регионе. В Ленинском, Смидовичском и Октябрьском районах ледяной дождь оборвал линии электропередачи, повредил опоры ЛЭП, оставив без света 21 населенный пункт", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстановка в регионе "контролируемая". По данным спасателей, на месте происшествия работают 10 аварийно-восстановительных бригад, свыше 30 человек и 12 единиц техники. "Благодаря оперативному реагированию, в настоящий момент электроснабжение в 12 населенных пунктах восстановлено. Ведутся дальнейшие работы", - уточнили в МЧС региона.Ранее спасатели информировали население области, что 9 ноября в регионе ожидается непогода: осадки, местами сильные в виде дождя и снега и усиление ветра до 18-23 метров в секунду.Из-за гололеда на дорогах принято решение закрыть движение для автобусов по направлениям Биробиджан - Облучье, Биробиджан - Хабаровск и на дорогах регионального значения по направлениям Биробиджан - Ленинское, Биробиджан - Амурзет, Биробиджан - Головино.По данным спасателей, подготовлены 14 пунктов обогрева граждан, где имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смогли обратиться за помощью, переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства.По прогнозам метеорологов, непогода в регионе продлится до 12 ноября, интенсивность осадков уменьшится.

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

еврейская автономная область

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Последствия ледяного дождя в Хабаровске. Кадры очевидца Сезон стекол под стеклами открыт. Водители в соседнем с ЕАО Хабаровске заводят свои машины после ледяного дождя. 2021-11-09T09:25 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, еврейская автономная область, погода