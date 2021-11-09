https://ria.ru/20211109/donbass-1758200933.html

Киев провоцирует Донецк на возобновление боевых действий, заявили в ДНР

Киев провоцирует Донецк на возобновление боевых действий, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.11.2021

Киев провоцирует Донецк на возобновление боевых действий, заявили в ДНР

Киев провоцирует самопровозглашенную Донецкую народную республику на возобновление полномасштабных боевых действий, чтобы потом выставить себя жертвой агрессии... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T12:23

2021-11-09T12:23

2021-11-09T13:16

в мире

украина

донецкая народная республика

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Киев провоцирует самопровозглашенную Донецкую народную республику на возобновление полномасштабных боевых действий, чтобы потом выставить себя жертвой агрессии и переписать Минские соглашения, считает полпред ДНР в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД республики Наталья Никонорова."Нас провоцируют на возобновление полномасштабных боевых действий… Украина всеми своими действиями провоцирует республики на первые шаги, чтобы затем объявить себя жертвой агрессии, заявить, что республики нарушили минские соглашения, что Минских соглашений теперь нет. Вот, кстати, еще одна выгода украинской стороны: объявить, что мы вышли из Минских соглашений и эти соглашения нужно переписать, изменить, дополнить, модернизировать", - заявила в интервью РИА Новости Никонорова.По ее словам, захват Старомарьевки в Донбассе, заявления Киева о применении беспилотиков Bayraktar для атаки по позициям Народной милиции, продолжающие обстрелы - не что иное, как провокации со стороны украинских силовиков.Читайте полный текст интервью Натальи Никоноровой >>

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр