https://ria.ru/20211109/donbass-1758146143.html

В ЛНР рассказали, что нужно для полного урегулирования в Донбассе

В ЛНР рассказали, что нужно для полного урегулирования в Донбассе - РИА Новости, 09.11.2021

В ЛНР рассказали, что нужно для полного урегулирования в Донбассе

Передача контроля над границей в соответствии с минскими соглашениями является последним этапом всеобъемлющего урегулирования конфликта в Донбассе, заявил РИА... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T00:32

2021-11-09T00:32

2021-11-09T00:32

в мире

киев

оон

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

родион мирошник

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Передача контроля над границей в соответствии с минскими соглашениями является последним этапом всеобъемлющего урегулирования конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.В понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram, заявил, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках контактной группы по Донбассу.Представитель ЛНР подчеркнул, что, согласно комплексу мер "восстановление контроля… должно начаться в первый день после выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования"."Минские соглашения - это не меню в баре, чтобы читать только полюбившиеся пункты. Начните с начала. Когда выполним все и дойдём до проведения выборов, возможно, будет хоть какой-то смысл обратиться к обсуждению этого вопроса. Пока же оснований ни для обсуждения вопроса границы, ни для вопроса создания новой группы нет никаких!" - заявил Мирошник.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211108/donbass-1758129075.html

https://ria.ru/20211109/donbass-1758145595.html

киев

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, родион мирошник, ситуация в днр и лнр