В ЛНР рассказали, что нужно для полного урегулирования в Донбассе
Представитель ЛНР Мирошник: для урегулирования в Донбассе нужен контроль над границей
ЛУГАНСК, 8 ноя - РИА Новости. Передача контроля над границей в соответствии с минскими соглашениями является последним этапом всеобъемлющего урегулирования конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
В понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в видеообращении, опубликованном офисом президента в Telegram, заявил, что Киев настаивает на создании новой подгруппы в рамках контактной группы по Донбассу.
"Передача контроля над границей в соответствии с минскими соглашениями - это последний шаг всеобъемлющего урегулирования, а я не заметил, чтобы Киев за 6,5 лет действия комплекса мер (по урегулированию конфликта в Донбассе) выполнил полностью хоть один из предстоящих передаче границы пунктов - от прекращения огня, до проведения местных выборов", - пояснил Мирошник.
Представитель ЛНР подчеркнул, что, согласно комплексу мер "восстановление контроля… должно начаться в первый день после выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования".
"Минские соглашения - это не меню в баре, чтобы читать только полюбившиеся пункты. Начните с начала. Когда выполним все и дойдём до проведения выборов, возможно, будет хоть какой-то смысл обратиться к обсуждению этого вопроса. Пока же оснований ни для обсуждения вопроса границы, ни для вопроса создания новой группы нет никаких!" - заявил Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.