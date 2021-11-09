https://ria.ru/20211109/dnr-1758278394.html

В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 09.11.2021

В ДНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

Один ополченец погиб, один ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T17:25

2021-11-09T17:25

2021-11-09T17:25

в мире

донецкая народная республика

донбасс

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 9 ноя - РИА Новости. Один ополченец погиб, один ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил во вторник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее в ДНР сообщили, что за минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли территорию республики."В результате вражеского огня один наш защитник погиб и один получил ранения", - сказал Басурин.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211109/dnr-1758248597.html

https://ria.ru/20211109/donbass-1758200933.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр