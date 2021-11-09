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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/distans-1758230196.html
В воронежских вузах продлили дистанционное обучение из-за COVID-19
В воронежских вузах продлили дистанционное обучение из-за COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
В воронежских вузах продлили дистанционное обучение из-за COVID-19
Дистанционное обучение, введенное в воронежских вузах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, продлили до 22 ноября, сообщил Воронежский госуниверситет, где... РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:18
2021-11-09T14:18
распространение коронавируса
общество
образование - общество
воронеж
воронежская область
воронежский государственный университет
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение, введенное в воронежских вузах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, продлили до 22 ноября, сообщил Воронежский госуниверситет, где во вторник состоялся совет ректоров вузов области."Члены совета приняли решение, согласно которому проведение учебных занятий в онлайн-формате продолжится до 22 ноября включительно", - говорится в сообщении.Исключением, как отмечает вуз, станут курсовые, дипломные, научно-квалификационные работы и диссертации, а также работа диссертационных советов. Кроме того, очно можно проводить занятия, требующие использования материально-технической базы вуза.В Воронеже, где проживает чуть более 1 миллиона человек, учатся свыше 100 тысяч студентов.В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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общество, образование - общество, воронеж, воронежская область, воронежский государственный университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:18 09.11.2021
 
В воронежских вузах продлили дистанционное обучение из-за COVID-19

Дистанционное обучение в воронежских вузах из-за COVID продлили до 22 ноября

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Дистанционное обучение, введенное в воронежских вузах из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, продлили до 22 ноября, сообщил Воронежский госуниверситет, где во вторник состоялся совет ректоров вузов области.
"Члены совета приняли решение, согласно которому проведение учебных занятий в онлайн-формате продолжится до 22 ноября включительно", - говорится в сообщении.
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Исключением, как отмечает вуз, станут курсовые, дипломные, научно-квалификационные работы и диссертации, а также работа диссертационных советов. Кроме того, очно можно проводить занятия, требующие использования материально-технической базы вуза.
В Воронеже, где проживает чуть более 1 миллиона человек, учатся свыше 100 тысяч студентов.
В Воронежской области в связи с тяжелой ситуацией были объявлены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. С 11 октября были введены QR-коды и самоизоляция для непривитых граждан старше 65 лет, все школы Воронежа и вузы были переведены на дистанционное обучение. В середине прошлой недели власти заявили об отмене режима нерабочих дней в регионе с 8 ноября. С понедельника вернулись за парты школьники, возобновили работу в штатном режиме детские сады.
По количеству летальных случаев среди пациентов с COVID-19 Воронежская область занимает третье место в Центральном федеральном округе после Москвы и Московской области. По количеству выявленных случаев коронавируса Воронежская область занимает третье место в ЦФО и седьмое - в России.
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