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Суд продлил арест росгвардейцам, обвиняемым в убийстве экс-главы села
Суд продлил арест росгвардейцам, обвиняемым в убийстве экс-главы села - РИА Новости, 09.11.2021
Суд продлил арест росгвардейцам, обвиняемым в убийстве экс-главы села
Суд продлил арест двум сотрудникам Росгвардии, обвиняемым в убийстве экс-главы села Новокули в Дагестане, сообщила пресс-служба Верховного суда республики. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T11:19
2021-11-09T11:19
2021-11-09T11:19
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МАХАЧКАЛА, 9 ноя — РИА Новости. Суд продлил арест двум сотрудникам Росгвардии, обвиняемым в убийстве экс-главы села Новокули в Дагестане, сообщила пресс-служба Верховного суда республики.Шестого февраля источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что бывшего главу села Новокули Абакара Капланова застрелили в кабинете начальника отдела полиции в Махачкале. По подозрению в убийстве были задержаны два сотрудника Росгвардии, заведено уголовное дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция – пожизненный срок. По информации СК, на теле убитого насчитали 36 огнестрельных ранений."Суд в Дагестане продлил арест на два месяца двум сотрудникам дагестанского управления Росгвардии, обвиняемым в убийстве бывшего главы села Новокули в здании отдела полиции. Последнее продление было до 3 ноября. Салман и Сулейман Курбановы останутся под стражей до 2 января", – говорится в сообщении Верховного суда Дагестана.
махачкала
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Суд продлил арест росгвардейцам, обвиняемым в убийстве экс-главы села
Суд продлил арест сотрудникам Росгвардии, обвиняемым в убийстве экс-главы села в Дагестане