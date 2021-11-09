https://ria.ru/20211109/covid-19-1758239832.html
Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19
Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19
Нужно сохранять введенные меры против COVID и ужесточить контроль за их соблюдением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:04
2021-11-09T15:04
2021-11-09T15:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нужно сохранять введенные меры против COVID и ужесточить контроль за их соблюдением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением всех мер, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757988291.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19
15:04 09.11.2021 (обновлено: 15:26 09.11.2021)
Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19
Попова призвала ужесточить контроль за соблюдением мер по борьбе с COVID-19