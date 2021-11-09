https://ria.ru/20211109/covid-19-1758239832.html

Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19

Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Попова призвала ужесточить меры по борьбе с COVID-19

Нужно сохранять введенные меры против COVID и ужесточить контроль за их соблюдением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:04

2021-11-09T15:04

2021-11-09T15:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Нужно сохранять введенные меры против COVID и ужесточить контроль за их соблюдением, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для того, чтобы нам удержать позиции и идти в дальнейшем к снижению заболеваемости и стабилизации эпидситуации, безусловно, нужно сохранять те ограничительные меры, которые уже введены, и также, безусловно, нужно ужесточить контроль за введением всех мер, которые приняты на уровне субъектов Российской Федерации", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211108/koronavirus-1757988291.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19