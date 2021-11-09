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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211109/covid-19-1758239058.html
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19
Показатель заболеваемости COVID в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса - 2,1%, это говорит о снижении заболеваемости РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T15:00
2021-11-09T15:17
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса - 2,1%, это говорит о снижении заболеваемости и прерывании цепочки эпидпроцесса во время нерабочих дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тысяч населения. И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, а на прошедшей неделе составил 2,1%. "Это говорит о замедлении эпидпроцесса. И это конечно результат прерывания эпидпроцесса по итогу нерабочих дней", - сказала она."По возрастной структуре мы безусловное снижение наблюдаем заболеваемости среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет, и максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе - 65 лет и старше, и здесь, конечно, единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. И возможности для этого все есть", - подчеркнула Попова.
https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html
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общество, россия, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19
15:00 09.11.2021 (обновлено: 15:17 09.11.2021)
 
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

Попова: темп прироста COVID-19 составил 2,1%, что говорит о снижении заболеваемости

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса - 2,1%, это говорит о снижении заболеваемости и прерывании цепочки эпидпроцесса во время нерабочих дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тысяч населения. И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Попова отметила, что четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, а на прошедшей неделе составил 2,1%. "Это говорит о замедлении эпидпроцесса. И это конечно результат прерывания эпидпроцесса по итогу нерабочих дней", - сказала она.
"По возрастной структуре мы безусловное снижение наблюдаем заболеваемости среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет, и максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе - 65 лет и старше, и здесь, конечно, единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. И возможности для этого все есть", - подчеркнула Попова.
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19
 
 
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