https://ria.ru/20211109/covid-19-1758239058.html

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 09.11.2021

Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19

Показатель заболеваемости COVID в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса - 2,1%, это говорит о снижении заболеваемости РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T15:00

2021-11-09T15:00

2021-11-09T15:17

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Показатель заболеваемости COVID в России за неделю составил 191 на 100 тысяч населения, темп прироста коронавируса - 2,1%, это говорит о снижении заболеваемости и прерывании цепочки эпидпроцесса во время нерабочих дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."За прошедшую неделю показатель заболеваемости составил 191 на 100 тысяч населения. И еще раз хочу отметить, что прошедшая неделя показала снижение, значительное снижение темпов прироста", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Попова отметила, что четыре недели назад недельный темп прироста составлял почти 18%, а на прошедшей неделе составил 2,1%. "Это говорит о замедлении эпидпроцесса. И это конечно результат прерывания эпидпроцесса по итогу нерабочих дней", - сказала она."По возрастной структуре мы безусловное снижение наблюдаем заболеваемости среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет, и максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе - 65 лет и старше, и здесь, конечно, единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. И возможности для этого все есть", - подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756643946.html

россия

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2021

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общество, россия, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19