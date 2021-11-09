https://ria.ru/20211109/covid-19-1758237644.html
Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин
Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин - РИА Новости, 09.11.2021
Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин
Решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021
2021-11-09T14:54
2021-11-09T14:54
2021-11-09T15:28
москва
сергей собянин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации - это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240996.html
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москва, сергей собянин, коронавирус в россии
14:54 09.11.2021 (обновлено: 15:28 09.11.2021)
Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин
Собянин: решения о мерах по COVID-19 будут приняты на основании анализа в конце недели