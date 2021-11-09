https://ria.ru/20211109/covid-19-1758237644.html

Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин

Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин - РИА Новости, 09.11.2021

Решения о мерах по COVID-19 будут приняты в конце недели, заявил Собянин

Решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:54

2021-11-09T14:54

2021-11-09T15:28

москва

сергей собянин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Решения о мерах по коронавирусу в Москве будут приниматься на основании анализа в конце недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации - это неделя для нас, считай, будет принципиальной, посмотрим, какие в конце недели будут показатели, и уже на основании анализа принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная", - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758240996.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, коронавирус в россии