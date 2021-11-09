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Собянин назвал эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 неплохой

Собянин назвал эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 неплохой - РИА Новости, 09.11.2021

Собянин назвал эффективность экспресс-тестирования на COVID-19 неплохой

Эффективность экспресс-тестирования на COVID в Москве неплохая, выявляемость 5%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.11.2021

2021-11-09T14:51

2021-11-09T14:51

2021-11-09T15:03

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Эффективность экспресс-тестирования на COVID в Москве неплохая, выявляемость 5%, заявил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин."Мы наращиваем объем быстрых тестов, экспресс-тестов, о котором докладывали. Сегодня она (система экспресс-тестов - ред.) работает в 70 центрах, это в основном крупные торговые центры, МФЦ и транспортно-пересадочные узлы. Скажу, что эффективность этой меры неплохая, около 5% выявляемость заболевания", - сказал Собянин на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирус в россии